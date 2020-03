En Santa Marta más de 85 hoteles cierran por crisis del coronavirus

Por el exitoso balance de la última temporada de vacaciones en Santa Marta y la manera cómo comenzaba a moverse el turismo en los primeros meses del año, las expectativas eran grandes para los hoteleros, sin embargo, el panorama cambió en cuestión de días con la llegada del coronavirus al país.



Actualmente más de 85 hoteles (entre grandes, medianos y pequeños) cerraron puertas y despidieron personal porque no tienen huéspedes para atender.

En marzo la ocupación hotelera en la capital del Magdalena era del 34 por ciento, y la tendencia iba hacia el aumento pues en la agenda estaban importantes eventos y congresos y se asomaba la Semana Santa.



Ese panorama positivo cambió en cuanto fueron reportados los primeros casos de Covid-19 en Colombia.



Entonces llegaron las medidas drásticas por parte del gobierno que significaron la parálisis total del turismo.



Las reservas que estaban programadas se cancelaron y los turistas que estaban en la ciudad se marcharon.

En Santa Marta las reservas que estaban programadas se cancelaron y los turistas que estaban en la ciudad se marcharon. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

El director ejecutivo de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco Magdalena, Omar García Silva dijo que el presente de este sector es muy triste y lamentable.



“Santa Marta y Magdalena han tenido épocas muy duras por las pescas milagrosas, ola de violencia, extorsiones, secuestros, dengue y zika y hasta la problemática del agua que sin duda afectaron al turismo, pero ninguna nos ha parado como si lo hizo el Covid- 19 que de manera histórica truncó toda la industria”, admitió.



Las pérdidas económicas son incalculables no solo por el dinero que no ingresó a los hoteles y los aportes en impuestos que se dejaron de hacer al Estado, sino porque al no prestarse ningún servicio, casi 3 mil personas se quedaron sin empleo. Lo anterior sin contar los proveedores, guías y agencias de turismo que también tuvieron que cerrar sus puertas.

“Es una cadena muy grande la que depende de los hoteles”, indicó García.



Aunque la situación para el gremio es crítica, Omar García, reconoce que todas las decisiones adoptadas tanto por el Gobierno nacional como local son necesarias.



“Está en juego la vida y ante eso no hay nada más importante. Apoyamos las medidas y estamos decididos a rodear a nuestros gobernantes”, anotó.



El director de Cotelco, capítulo Magdalena, asegura que tardará tiempo recuperarse de las consecuencias financieras que está dejando esta pandemia.



Son conscientes que así se logre superar la emergencia en salud en los próximos dos meses, los turistas no llegarán a Santa Marta ni siquiera durante junio y julio que la ocupación normalmente era alta.



“No habrá vacaciones de mitad de año para la mayoría de personas y aquellos que sí tengan este receso, lo último que pensarán es en salir de viaje porque tendrán que atender los compromisos económicos que quedaron pendientes por esta contingencia de salud”, agregó.



Finalmente desde el sector hotelero expresan que se necesitarán del apoyo de las autoridades gubernamentales para superar este déficit que tiene prácticamente en la quiebra a muchos hoteleros.

Hoteles para pacientes con Covid- 19

El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, gestiona la integración de tres importantes hoteles de Santa Marta a la red hospitalaria del departamento, como medida de emergencia en la ruta de atención a otros posibles casos de Coronavirus.



Caicedo le apuesta inicialmente a sumar mil camas a la red hospitalaria, las cuales dispondrán los tres establecimientos hoteleros.



La meta es llegar a 2 mil camas más.



“Los hoteles servirán como sistemas de soporte temporal para el aislamiento de la población que llegue a ser contagiada. Serán tres hoteles que nos aportarán en principio mil camas para recibir a las personas. Estamos cerrando los acuerdos y los programas con ellos, no tendríamos que comprar camas ni colchones como están haciendo en otros departamentos o ciudades que no tienen capacidad hotelera o que no consultaron al sector hotelero; precisamente, estoy gestionando con otras cadenas hoteleras, para que se sumen y así lograr más camas, nos estamos preparando”, precisó el mandatario.



La medida de emergencia se da tras la falta de camas en los hospitales magdalenenses.





Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

En Twitter: @rogeruv