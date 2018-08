Cooperativas se quedaron sin café por protesta ante bajos precios

Hace 138 años, el precio del café está mediado por la Bolsa de Valores de Nueva York, en donde desde hace semanas presenta una baja permanente. Las cooperativas en donde se venden en promedio 8.000 kilos de café al día están desiertas, pues los caficultores han decidido no vender este lunes el producto en protesta a las continuas jugadas de los mercados internacionales que tienen el precio de la carga por debajo del costo básico de producción.

Producir una carga de café de 125 kilos cuenta entre 750.000 y 800.000 pesos, pero hoy se está pagando a 695.395 pesos.



El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez Vallejo, manifestó en varias ocasiones su inconformidad con los movimientos económicos que han llevado al sector a enfrentar una de las crisis más fuertes de la historia.



"Se propusieron y lo lograron. Los Fondos de Inversión tenían en su mira bajar el precio de la Bolsa por debajo de 1 dólar la libra. Mientras unos pocos ricos de Wall Street llenan sus bolsillos de plata, 25 millones de familias que viven de producir café, se mueren de hambre", dijo Vélez.

Se propusieron y lo lograron. Los Fondos de Inversión tenían en su mira bajar el precio de la Bolsa por debajo de 1 dólar la libra. Mientras unos pocos ricos de Wall Street llenan sus bolsillos de plata, 25 millones de familias que viven de producir café, se mueren de hambre. — Roberto Vélez Vallejo (@robertovelezv) 20 de agosto de 2018

Por su parte, Oscar Gutiérrez, represente de Dignidad Cafetera en Caldas, afirmó que apoyan la decisión porque la crisis requiere intervenciones inmediatas del Gobierno Nacional, teniendo en cuenta que la creación del Fondo de Estabilización tarda mucho y los caficultores ya no tienen cómo solventarse.



“En diferentes municipios hubo manifestaciones positivas de productores y esperamos que el Gobierno entienda lo que está pasando y empiece a obrar con medidas de fondo. Ya debe gestionar afuera los recursos, que sabemos no son pocos, pero sí necesarios”, señaló Gutiérrez.



Para Ángelo Quintero, líder cafetero de Caldas, la medida busca una manifestación social pues “no es conveniente seguir dependiendo de bolsas de valores que no tienen en cuenta al productor”. “



Ya nos hemos puesto en contacto con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura para que se promueva la medida en América Latina e incluso África porque los afectados no son los caficultores colombianos, sino los 25 millones de productores del mundo”, concluyó Quintero.



La iniciativa promovida por los propios caficultores, a la que se vincularon los departamentos de Caldas, Quindío, La Guajira, Huila, Cauca, César y Caquetá, se replicará los próximos 4 y 5 de septiembre.



MANIZALES