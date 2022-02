Desde el 8 de febrero hasta el 18 del mismo mes estarán abiertas las convocatorias para este programa ‘Inglés para el empleo’. Hay 250 plazas disponibles para aplicar, para estudiantes a partir de los 18 años.



Este programa ofrecido por Centro Colombo Británico en conjunto con la Alcaldía ofrecerá dos modalidades. Las clases intensivas serán de lunes a viernes, con un horario de 7 a.m. a 8:40 a.m. y la semi-intensiva será en horarios no laborales. Los viernes en la noche de 6:20 p.m. a 8 p.m. y los sábados en la mañana de 7:30 p.m. a 10:20 a.m.

Para avanzar en las metas de bilingüismo, la Alcaldía de Manizales, a través de la Secretaría de TIC y Competitividad, en alianza con el Centro Colombo Americano, abren hoy la convocatoria al programa inglés para el Empleo, con el que se espera formar a 250 personas de 18 años en adelante en esta lengua extranjera.



La convocatoria estará abierta desde hoy hasta el 18 de febrero y la lista de beneficiarios será publicada el próximo 24 de febrero. Las clases comenzarán en marzo bajo la modalidad presencial. Serán 200 horas en las instalaciones del Colombo, con las que los participantes elevarán un nivel en el Marco Común Europeo de referencia para inglés.

“Buscamos que muchos profesionales, técnicos y empleados se beneficien y que de los sectores BPO (Externalización de Procesos de Negocios) y TI accedan a esta formación y mejoren sus ingresos, porque muchos ingenieros necesitan el dominio de un nivel de inglés B2”, explicó el secretario de TIC y Competitividad de Manizales, Juan Felipe Jaramillo Salazar.



Puede acceder a más información al respecto del programa escribiendo al correo electrónico inglesparaelempleo@colombomanizales.com

