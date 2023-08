Hay una nueva jornada de movilizaciones en contra de la gestión del gobierno del Presidente Gustavo Petro citada para este miércoles 16 de agosto en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Ibagué, Pereira, entre otras.



Se trata de la autodenominada 'Marcha de la mayoría', una manifestación convocada por la oposición para pedir que se haga juicio político al mandatario y mostrar el "apoyo a la fuerza pública" por los ataques que ha recibido, según afirman los críticos de este gobierno en sus redes sociales.



(Lea también: Las derrotas del Pacto Histórico en el Consejo de Estado: perdió tres congresistas).

"Marchemos un día para defender nuestra vida, defender nuestra democracia, defender nuestro futuro", convocó el senador Miguel Uribe en su cuenta de 'X', antes Twitter.



"La inseguridad cada vez es peor, hay miedo y terror en Colombia. El clamor por la seguridad es unánime, basta ver a los alcaldes y a los gobernadores. Necesitamos una respuesta del Gobierno Nacional", menciona el senador en un video en sus redes.

🚨 Yo me sumo a #LaMarchaDeLaMayoria el 16 de agosto.



Marchemos un día para defender nuestra vida, defender nuestra democracia, defender nuestro futuro. pic.twitter.com/RIPse4E7yU — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) August 13, 2023

"Porque no podemos seguir tolerando que asesinen a nuestros héroes de la Policía y el Ejército de manera impune, con beneficio para los narcogenocidas del ELN y las Farc", dijo por su parte el opositor Enrique Gómez.

#TodosALaCalle16A Porque no podemos seguir tolerando que asesinen a nuestros héroes de la Policía y el Ejército de manera impune, con beneficio para los narcogenocidas del ELN y las Farc. pic.twitter.com/Xf8hlK4ku7 — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) August 14, 2023

Puntos de concentración

Bogotá: Inicia a las 10:00 a.m. desde el Parque Nacional y de allí se dirige hacia la Plaza de Boivar.



Medellín: Es citada a las 10:00 a.m. desde la avenida La Playa con la Oriental, y se dirigirá hacia Alpujarra.



Cali: A las 10:00 a.m. desde el Parque de las Banderas con movilización hasta la Plaza Jairo Varela.



Barranquilla: Habrá plantón a las 4:00 p.m. en Parque 11 de noviembre, Monumento a la Bandera.



Bucaramanga: La marcha iniciará a las 10:00 a.m. desde la Carrera 27 con Calle 58 hasta la Plaza Cívica Luis Carlos Galán.



Pereira: Esta movilización de las 10:00 a.m. irá desde el Parque Lago hasta la Plaza de Bolivar.



Ibagué: A las 10:00 a.m. desde la 37 con 5 hasta el Búnker de la Fiscalía.





LAURA MARÍA AVENDAÑO LADINO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea también en EL TIEMPO: