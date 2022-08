Neidys Maldonado vive horas de angustia tras el secuestro de su hijo Nicolás Picón Maldonado. Asegura estar viviendo un calvario, en medio de su dolor, está centrada en un solo objetivo: La liberación de su hijo.



"No como, me mantengo con agua, tampoco puedo dormir. No puedo estar bien sin saber nada de mi hijo. Entiendan que es un cariño que nace del alma, pido a Dios que me fortaleza para sobrellevar estos momentos dolorosos”, dice entre lágrimas la mujer.



El acto se llevará a cabo a partir de las 2:30 P.M. donde estarán presentes familiares y amigos del retenido. Foto: Cortesía

Ella ha sido la primera en encender una vela el pasado jueves en Ayacucho, corregimiento de la Gloria (sur del Cesar), clamando por el pronto regreso de su hijo. Sostiene que está dispuesta a cambiar su libertad por la de Nicolás.



“Vivo en esta localidad, con el apoyo de la comunidad hicimos una velatón y una misa, rogando a Dios por la liberación de mi hijo. Es una persona amorosa, Daría mi libertad por la suya”, recalca la madre del secuestrado.



Resaltó, además, que desconoce las razones por las cuales su hijo fue privado de la libertad y solicitó a sus captores pronunciarse.



“Que se pongan la mano en el corazón y nos indiquen como está mi hijo. Que digan quienes son, que pretenden con esta retención. También pido a cualquier organización informar si no está con ellos”, subraya la madre.



A este sentido llamado de liberación se une la comunidad de Aguachica (sur del Cesar), que pide garantías para que se respete la vida de Nicolás Picón Maldonado. Por ello han convocado una marcha que tendrá este sábado por las diferentes calles de esta población.



El acto se llevará a cabo a partir de las 2:30 P.M. donde estarán presentes familiares y amigos del retenido.



“La cita es en la calle 5 con carrera 25. Las personas que nos acompañarán, favor llevar camisetas y elementos blancos”, solicitan los organizadores de la convocatoria.



Nicolás Picón Maldonado, de 16 años de edad, fue secuestrado el pasado martes en Aguachica (sur del Cesar) por sujetos desconocidos fuertemente armados, que lo sacaron abruptamente de su residencia en esta localidad y lo obligaron a abordar una camioneta.



Es estudiante del grado once del Colegio Teresiano de Aguachica, según su madre, venía preparándose académicamente para presentar las pruebas del Icfes el próximo cuatro de septiembre.



“No ha terminado su bachillerato, todo el año ha estado preparándose para estos exámenes. No tuvo vacaciones porque cada día lo dedicó para estudiar y estar a tono con estas pruebas”, recalcó la madre.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar