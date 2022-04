En redes sociales comenzó a circular un video donde aparecen niños de Cereté (Córdoba), donde presuntamente la docente de una Institución Educativa los estarían induciendo a votar por el candidato a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro.



De igual forma les estarían enseñando su filosofía de gobierno, al tiempo que les desean un feliz cumpleaños.



La situación comenzó a generar controversia en la comunidad, primero porque los niños no pueden votar y segundo porque sería al interior de una Institución Educativa y en presencia de supuestos docentes, lo que sería sancionable.

Inicia una investigación

El secretario de educación de Córdoba, Leonardo Rivera inició una investigación sobre el tema, ante el requerimiento que le hizo el mismo Ministerio de Educación Nacional.

“Entramos a investigar porque me da la impresión de que los niños están por debajo de los cinco años y una vez recibimos el video activamos una ruta para verificar, porque si eso se da en una Institución Educativa tenemos que proceder a sancionar, porque no están en ningún momento para aleccionar, o inmiscuirse en temas políticos, sino, de formación”, dijo el funcionario departamental.



“Debemos saber de qué se trata, si es un programa de Bienestar Familiar, si es del sector oficial o privado, porque se estarían violando muchas cosas. Primero a los niños no se les puede grabar sin autorización de los padres de familia y los docentes no pueden participar en política”, indicó el secretario de educación de Córdoba.



Afirmó, que aunque se haya tratado de un montaje para grabar una publicidad, les tocaría investigar por el lado del Bienestar Familiar, las Comisarías de Familia y la Policía de Infancia y Adolescencia.



“Mirar, quien los autorizó a grabar y si lo hicieron en presencia de una Defensor de Familia. Quién es el adulto que aparece y por qué se prestó para el montaje, en caso de que así sea”, manifestó.

No tiene que ver con Instituciones

Por su parte desde la oficina de comunicaciones de la Alcaldía de Cereté (Córdoba), su jefe de prensa Yomar Petro dijo, que el video no tenía nada que ver con una Institución Educativa y que se había grabado en la sede de campaña de Gustavo Petro en este municipio.

“Lo publicaron en las redes sociales de ellos, del gerente de la campaña del Pacto Histórico y es una actividad que no tiene nada que ver con los planteles educativos. Es una actividad lúdica que hicieron con los niños, los pusieron a pintar y aprovecharon para hacer la publicidad”, señaló el jefe de prensa de la Alcaldía de Cereté.



Expresó así mismo, que al parecer los niños se encontraban en compañía de los padres de familia, que no se utilizó una Institución Educativa y los adultos que aparecen en el video no son docentes.



Finalmente el secretario de educación de Córdoba precisó, que la primera investigación que hicieron les dejó saber, que efectivamente quien aparece en el video es una simpatizante de Petro, que no es una docente y que le tocaría a otra entidad diferente a ellos investigar el tema de la participación de los niños.



Se estableció que la mujer que participa en el video al parecer es la señora Karenia López.

