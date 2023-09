La campaña política en el departamento de Magdalena ha sido sacudida por un video protagonizado por Roger Suarez, candidato del Partido Demócrata Colombiano a la Alcaldía del municipio Plato, quien sale acompañado de dos mujeres haciendo un baile sensual con el que busca impulsar su imagen.



Suarez, conocido por su estilo sarcástico, ha cruzado una línea que ha generado un amplio rechazo en esta ocasión. En el video en cuestión, se le ve acompañado de dos mujeres que realizan una danza, poniendo énfasis en movimientos de nalgas y su ropa interior.

En un momento del video, el candidato sostiene a las mujeres por sus caderas y las aparta, una acción que ha desatado fuertes críticas. "Todo el que llega a la alcaldía, llega a degenerarse, yo no estoy para eso, viejo sí, terco, no", expresó Suarez en el polémico video, intentando comunicar su compromiso con una gestión eficiente como alcalde.



A pesar de la controversia generada, Suarez, quien tiene formación en Derechos Humanos, aún no ha emitido una declaración oficial sobre el video. Su perfil de campaña sostiene el lema "es nuestro momento".



El municipio de Plato cuenta con una docena de candidatos inscritos a la Alcaldía. A pesar de que Suarez no se encuentra entre los favoritos, ha ganado notoriedad y críticas por videos subidos de tono como este.



En sus redes sociales, el candidato recibe numerosas críticas tanto de opositores como de ciudadanos en general. Muchos argumentan que es posible transmitir un mensaje político sin recurrir a la denigración de personas, especialmente de las mujeres.



Además, se han señalado otros videos polémicos en los que se le ve con alcohol y sustancias que parecen ser drogas, a lo que Suarez insiste en responder con su lema: "viejo sí, corrupto no".

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv