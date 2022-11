Una tormenta política azota a Manizales luego de que este fin de semana se filtraran audios de lo sería una álgida conversación entre Arturo Espejo, gerente de la Lotería de Manizales, (entidad descentralizada de la Alcaldía), con el alcalde, Carlos Mario Marín.



En los audios, que han sido tema de conversación en la ciudad, Espejo utiliza fuertes calificativos contra el mandatario. Pronuncia palabras como “lento, retrógrado y perdedor”.



Además, Espejo hace referencia a lo que serían malos manejos por parte de Marín y le advierte que tiene “pruebas para demostrarlo”.

Este es el audio en el que el gerente de la Lotería de Manizales, Arturo Espejo, insulta al alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, lo insulta y responsabiliza de lo que le pueda pasar y le advierte de contar lo que supuestamente sabe. pic.twitter.com/MBOWrVveTs — Alex Quiñones .•. (@qmoncaleano) October 31, 2022

El audio de inicio de semana 🧐😵‍💫😬

Cada audio preocupa más que el anterior!!!! pic.twitter.com/BvVU7bzXqh — Natalia Diaz J (@natydiazj) October 31, 2022

En los audios, que son alrededor de seis, Espejo refiere claramente que Marín era amigo personal suyo y de su familia. Y es que el padre del gerente de la Lotería, que falleció en la pandemia, fue uno de los grandes impulsores de la campaña del hoy alcalde.



En los contenidos, que ahora están cargados en diferentes redes sociales causando cientos de reacciones, por su grueso calibre, llegan en medio de lo que podría ser una eventual salida de Espejo de la entidad tras varias situaciones que se han presentado; una de ellas en la que varias personas lo denunciaron por acoso laboral, según publicó el diario local La Patria.



Además, tras un suceso ocurrido hace poco más de ocho días a las afueras de un centro comercial de la ciudad y que involucraron al gerente de la mencionada entidad.



En uno de los audios, Espejo le estaría diciendo a Marín, que “tranquilo”, que él renunciaría en los próximos días.

Hilo de los audios que han salido del gerente de la lotería de #Manizales contra el alcalde 👇🏻 — Juan Martín Dussán López (@jmdussanlopez) October 30, 2022

La respuesta de ambos

El Tiempo se contactó con el gerente de la Lotería de Manizales, quien afirmó que no se referiría al tema. Por su parte, el Alcalde comunicó que se está asesorando legalmente sobre el caso y que por ahora no haría declaraciones.



“La Junta Directiva de dicha entidad descentralizada se reunirá hoy para analizar y sugerir medidas frente a los acontecimientos, en los cuales se difundieron unos audios cuyos contenidos se alejan de la realidad y faltan a la verdad. El alcalde Carlos Mario Marín Correa no se referirá al tema hasta tanto su equipo jurídico lo considere pertinente. En las próximas horas se comunicarán las decisiones a las que haya lugar”, informaron desde la Alcaldía.



Por el momento, se sabe que algunas entidades están evaluando el material para determinar si hay cabida a investigaciones disciplinarias. La Personería, por su parte, informó que adelantará una investigación de oficio.



“Nuestro Código General disciplinario trae una conducta que es tratar de manera irrespetuosa al público o a otros servidores públicos y esa va a ser la conducta a investigar. Por otro lado, también es importante mencionar que la personería no tiene competencia frente al alcalde de Manizales y cualquier situación que salga de esa investigación respecto a él será trasladada a la Procuraduría”, señaló el personero, Fernando Arcila.

MANIZALES