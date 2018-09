Contratos por OPS, símbolo de la corrupción en Cartagena

En Cartagena, durante el año 2017, el 81 por ciento del personal que trabajó en la alcaldía fue contratado por orden de prestación de servicios, OPS, uno de los mayores focos del clientelismo y corrupción en la ciudad.



La Alcaldía Mayor de Cartagena suscribió más de 5. 800 contratos temporales de este tipo con personas naturales y hubo 77 casos de contratistas que obtuvieron más de un contrato al mismo tiempo en distintas entidades distritales.

Así lo denuncia Funcicar, una de las veedurías ciudadanas más comprometidas de la ciudad, a través de su programa Vigila Cartagena, que analizó más 6. 888 contratos de órdenes de prestación de servicios y pudo establecer que el 81 por ciento del personal que trabaja en la Alcaldía y en sus Entidades Descentralizadas corresponde a OPS mientras que el 19 por ciento restante están vinculados como personal de planta.



Los profesionales que más contrató la alcaldía por OPS fueron abogados quienes representan el 48 por ciento de esta contratación, seguidos de comunicadores sociales con un 8 por ciento.

Las OPS son contratos temporales de entre 4 meses y un año, los cuales se renuevan periódicamente, pero que terminan elevando costos a la ciudad y promoviendo las prácticas clientelistas y el gamonalismo de vieja data.

En muchos casos los contratados deben entregar parte del sueldo mensual al padrino político o burocrático que lo promovió en el cargo. Foto: Yomaira Grandett/ EL TIEMPO