Se calienta la frontera con Ecuador por bloqueos

La situación en la frontera entre Colombia y Ecuador, en el puente de Rumichaca, se pone cada vez más tensa.



Aunque unos 4.000 venezolanos no alcanzaron a pasar y el gobierno de Ecuador les dio manillas para tener acceso por turnos en la frontera, las autoridades del país reportaron bloqueos de algunos de estos migrantes, movidos por el desespero de no poder ingresar a terreno de la vecina nación.



Los bloqueos están en inmediaciones a la carretera Panamericana, hasta alcanzar el paso de Rumichaca.



El secretario de Gobierno de Ipiales, Julio Jacome, dijo: "Pensamos que la congestión sería hasta la medianoche del domingo, pero se coordinó entre Migración, autoridades locales y entidades de cooperación internacional para facilitar el paso. Se activaron todas las ventanillas y se dio paso preferencial a niños, mujeres embarazadas y personas de tercera edad.



Desde primeras horas del lunes, 26 de agosto, se registraba la congestión en el puente de Rumichaca para quienes habían salido de Colombia.



Por Migración Colombia se atendió a la mayor parte de los venezolanos que llegaron en forma masiva entre sábado y domingo.



A la medianoche del sábado, el venezolano Leonardo Torres, con su esposa y su hijo llegaron a la frontera de Ipiales con Ecuador. Les entró el desaliento al ver una fila interminable, formada por sus compatriotas que en una contrarreloj esperaban pasar antes de las 12:00 de la noche del domingo.



El afán se debía a que el gobierno del presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, dispuso el visado humanitario para venezolanos como requisito indispensable de ingreso. Los ciudadanos de ese país deben ingresar con visa y quiene están en el Ecuador podrán tramitarla para regular su situación migratoria.



Torres sentía ayer que era muy lento el paso en el puente internacional de Rumichaca y temía que no pudiera salir de Colombia, a donde llegó desde Caracas, "Yo pienso regresar a Venezuela pero a traer a mi familia, es muy duro estar tan lejos y tener que vivir vendiendo guantes y gorros. Al menos hemos tenido la ayuda de la UNICEF y oramos con mi esposa y mi hijo para pasar la frontera", dice. En su país lo esperan sus padre y 11 hermanos a quienes espera visitar a finales del año.

La espera de venezolanos en la frontera con Ecuador Foto: Mauricio de la Rosa

Pero Migración y las autoridades de Ipiales reportaron que al anochecer ya estaban despachados la mayoría de venezolanos que llegaron a la frontera. Esa cifra superaba los 4.000 el domingo,. Pero el enredo estaba en el lado del Ecuador, donde las autoridades atendían en forma individual.

William Robles, quien también gestionaba la visa para ingresar al Ecuador después de dos meses de permanece en Ipiales "Aquí me la estaba rebuscando, no es fácil pero al menos estoy mejor que en Venezuela", señala y admite que espera llegar a Quito "para trabajar en lo que toque, así sea lavando platos o vendiendo dulces en la calle".

El estado de calamidad pública que declaró a partir del viernes la Alcaldía Municipal deIpiales (Nariño) buscaba prevenir una posible emergencia sanitaria o brotes de inseguridad en la zona limítrofe con el vecino país.



Hasta las altas horas de la noche del viernes estuvieron reunidos los representantes del Gobierno Nacional, Administración municipal y Organismos de Cooperación Internacional, con el fin de mitigar la situación de emergencia.



Para la venezolana Mercedes Díaz, su destino es Perú pero necesita la visa que piden las autoridades del vecino país, "allá me espera mi hijo, este paso por Colombia ha sido muy difícil porque hay mucha gente, vamos a ver que pasa".

Ómar Sánchez llegó a la frontera Colombo ecuatoriana a las 6 de la madrugada procedente de Cúcuta acompañado de su esposa y dos pequeños hijos.



Muy cansados por el viaje y con cuatro grandes maletas no ocultan su preocupación porque el tiempo apremia y el clima frío los tiene un tanto enfermos."En Ecuador ya estoy viviendo hace dos años trabajando como panadero, yo pensaba que la visa vence mañana pero es hoy, entonces esperamos pasar la frontera", subraya.



Alexander Rey es otro venezolano que hace la interminable fila pero a su hermano quien viene en camino desde Cali. "Llevo dos horitas haciendo la cola para pasar al otro lado, yo tengo la carta andina, estoy viviendo en el Ecuador, allá soy comerciante vendo calzado hace un año y medio", dice y agrega que le ha ido bien gracias al apoyo de la gente.



En Rumichaca el domingo se vive un ambiente de verdadera congestión por la llegada masiva de ciudadanos venezolanos. Según el subdirector de control migratorio de Migración Colombia, Humberto Velásquez, en un 30 por ciento aumentó la llegada de migrantes a la zona limítrofe entre ambos países, por lo que fue necesario abrir cuatro puntos especiales para dar prioridad a las familias con niños y niñas y a los adultos mayores. "Estamos coordinando con ICBF y Policía Nacional la atención de menores y evitar algún tipo de desmán", asegura el funcionario.



Al mediodía de hoy ya se habían registrado 3.100 venezolanos que salían con destino al Ecuador. "Nosotros respetamos la decisión del Ecuador de exigir la visa pero no creemos que sea una solución, estamos trabajando en la evacuación de personas de la mejor manera", enfatiza Velásquez.



El socorrista de la Cruz Roja Colombiana Luis Fernando Acosta dijo que con motivo del plan de contingencia declarado en la frontera la entidad se preparó con anticipación. "Ayer tuvimos una llegada bastante grande de migrantes, creo que fueron unas 4.000 personas, hoy han llegado menos", comenta y dice que el organismo de socorro tiene un puesto de salud donde se brinda la asistencia de salud y psicosocial a los migrantes.



Confiesa que lo más complicado ha sido la atención de las familias de bajos recursos "porque ellos vienen sin dinero, con ropa de clima cálido y con mucha hambre y sed".



El comandante del Departamento de Policía Nariño, coronel Álvaro López, reconoce que la presencia de la institución con motivo del estado de contingencia en la frontera se garantiza con 150 unidades para prestar una atención solidaria a los migrantes. "Es un tema muy complejo la atención a ellos pero estamos coordinando con ICBF para que sobre todo, los niños no sufran tanto. Ellos traen muchas maletas, maletines y otras pertenencias entonces tenemos que evitar el hurto o robo que se podrían presentar aquí".



MAURICIO DE LA ROSA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

IPIALES (NARIÑO)