Contraloría investiga posible  detrimento patrimonial en el Magdalena

En el marco de un proceso de auditoría, la Contraloría Departamental evidenció lo que sería un posible detrimento patrimonial por $2.767 millones en la gobernación del Magdalena.



Dichos hallazgos con incidencia fiscal se concentran en 3 contratos suscrito por la administración departamental en la adquirió de elementos de bioseguridad, organización de eventos públicos y logística para elecciones atípicas en San Zenón.



El ente de control precisó que la principal irregularidad detectada tiene que ver con un contrato por valor de $2.052 millones destinado en adquisición de elementos de bioseguridad para la contención de la pandemia del covid-19.



La Contraloría evidenció un presunto sobrecosto, al tiempo que dentro de la estructura de los documentos precontractuales se constató que no existen estudios técnicos ni económicos que justifiquen el costo del contrato y las especificaciones precisas de los bienes adquiridos.



El segundo hallazgo fiscal fue en la prestación de servicios de apoyo logístico para la organización integral de actividades y eventos de la gobernación del Magdalena, por valor de 562.500.000 millones de pesos.



En este contrato se percibió inconsistencias relacionadas con la ausencia de soportes que imposibilitan evaluar efectivamente la gestión de la ejecución contractual, y poder con ello verificar la correcta ejecución del objeto contratado.



El tercer hallazgo fiscal por valor de $152.306.394 millones, se evidenció en el contrato de prestación de servicios logísticos para atender las elecciones atípicas de alcalde y concejales del municipio de San Zenón, el día 30 de agosto de 2020.



En este último se encontró que no existe prueba de ejecución del mismo que demuestre el valor de la inversión cancelada por parte de la Gobernación del Magdalena suscrito mediante contrato 561-2020 por valor de 122.500,000; con adición por valor de 29.806.394.



La Contraloría también informó que los hallazgos con incidencia sancionatoria obedecen a las presuntas deficiencias en la rendición de la cuenta anual consolidada vigencia 2020, realizada por la Gobernación del Magdalena, la cual no fue presentada al tiempo que no se cumplió con los criterios establecidos en cuanto a contenido y calidad de la información.



Por último, la auditoría develó que existen contratos suscritos por la excepcionalidad de declaratoria de urgencia manifiesta por el covid-19, en el que la gobernación no le dio un estudio de legalidad sobre sus argumentos de declaratoria y pronunciamiento sobre la contratación suscrita por esta situación calamitosa.

Detrimento en la administración Cotes

La Contraloría General del Departamento del Magdalena también informó sobre un presunto detrimento de 1.405 millones de pesos, contra la exgobernadora del Magdalena, Rosa Cotes de Zúñiga, y la ex jefe de la oficina de Cultura, Matilde Maestre, por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos a través de la celebración de unos convenios con unas fundaciones.



En este proceso de responsabilidad fiscal también están vinculados los representantes legales de dos fundaciones que fungieron como contratista.



