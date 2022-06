Tras una visita de la Contraloría General de la República se reportó que, como resultado de una auditoría realizada a los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) y transferencias del Ministerio de Educación, la Contraloría Delegada de Educación constituyó un total de 22 hallazgos administrativos en el departamento de Amazonas y 4 más en su capital Leticia.



En Amazonas, 7 hallazgos tienen presunta incidencia fiscal por alrededor de $5.100 millones y se relacionan con el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Hay 17 con presunta connotación disciplinaria y 3 de carácter penal. Además, hay 5 con otras incidencias, para ser trasladados a las entidades competentes en cada caso.



Y de los 4 hallazgos administrativos establecidos en el municipio de Leticia, 3 tienen presunta incidencia disciplinaria, 1 es de carácter penal y 1 más da pie a solicitud de Proceso Administrativo Sancionatorio.



En comunidades indígenas de Leticia encontraron que en una de ellas había tres pescados para alimentar a 86 niños, además que presentan problemas con el agua y la salubridad.



Luis Carlos Pineda, contralor delegado para la participación ciudadana, explicó que "sobre todo en Puerto Nariño no se está presentando más del 80 por ciento del servicio de alimentación escolar por unas suspensiones. Además, no se ha entregado por parte del operador ni la cebolla ni la leche de vaca entera, el pescado entero, todos estos componentes nutricionales son muy importantes".



Se calcula que solo 9 mil estudiantes se benefician del PAE, mientras que otros 21 mil no lo reciben o no correctamente. A lo anterior también se suma que hay muy pocas o ninguna nevera o lugar donde reservar los alimentos, lo que ocasiona que la comida se dañe rápidamente.



EL TIEMPO intentó comunicarse con el alcalde Leticia para conocer su versión sobre los hallazgos, pero no hubo respuesta.

