Revisan contratos por $620 millones en Corpocesar 

Tras una Auditoría Financiera de la Contraloría General de la República (CGR) a la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar), se determinó 22 hallazgos administrativos, de los cuales cinco, tienen presunta incidencia fiscal por valor de 620 millones de pesos.

Según el órgano de control, otros 12 hallazgos tienen posible connotación disciplinaria, dos de ellos con presunta incidencia penal y uno más, que da pie para abrir una indagación preliminar.



La auditoría fue adelantada por la Gerencia Departamental de la Contraloría , que consideró no razonable la ejecución presupuestal de Corpocesar en la vigencia 2018, entre otras deficiencias porque ejecutó recursos por 28.127 millones, lo que equivale tan solo al 46,04%, quedando el 53,96% en reservas, es decir 32.966 millones para ejecución en la vigencia siguiente.

Lo que hicimos fue pasarlos a vigencia futura, sin situación de fondo y así se lo hemos venido explicando a la Contraloría, pero ellos no lo aceptan de ninguna manera FACEBOOK

“Estos hallazgos obedecen a la mala interpretación que se hacen de estas contrataciones, dado que los recursos que gira el Ministerio de Hacienda, en nuestro caso, se hizo en noviembre, no podrían ejecutarse en dos meses, porque para ello, se requiere pasar por un proceso licitatorio y esto no hace en 45 días. En esto caso, lo que hicimos fue pasarlos a vigencia futura, sin situación de fondo y así se lo hemos venido explicando a la Contraloría, pero ellos no lo aceptan de ninguna manera. Si hubiéramos procedido a devolver estos recursos, la Procuraduría nos castigaría, ya que la corporación requiere de estos dineros para proteger los bienes ambientales” dijo Julio Suárez Luna, director de Corpocesar.

Los hallazgos fiscales

La auditoría financiera dispuesta en el plan de vigilancia y control fiscal 2019, detectó irregularidades que se dieron en el marco de contratos de prestación de servicios logísticos, implementación de estrategias para el manejo ambiental, interventoría, acciones de mitigación y construcción, es el caso del contrato de interventoría No. 19-6-0209-0-2017, por valor de 268.804.352.



El objeto de este mismo, era la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el contrato de “construcción de obras hidráulicas para la rehabilitación de orillas y control de inundación sobre la margen izquierda del río Chiriaimo - San Diego”, por valor de 923.300.000,00.



“Dentro de los conceptos pagados, al contratista se encuentra una actividad denominada “Revisión, análisis y verificación de los estudios para la construcción”, cuyo valor es de 244.804.352,94. No se observan soportes de su ejecución tales como informes, conceptos y/o recomendaciones”, aseguró la Contraloría.



Igualmente, la contraloría observó que Corpocesar pagó una actividad denominada “Otros Gastos bancarios y financieros” por un valor total de 24.000.000,00 lo que generó un detrimento por dicho valor pagado por este concepto, ya que no corresponde al objeto del contrato ni incide en su ejecución, además de financiar gastos de crédito del cual se beneficiaría el contratista.

Siguen las investigaciones

El ente de control, también determinó otros hallazgos por 103.395.200 millones de pesos, en el contrato No. 19-6-0185-0-2018, que tiene como objeto, la “Prestación de servicios logísticos, requeridos para el desarrollo de actividades referentes a los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental (Cidea) departamental y municipal, al igual que los proyectos pedagógicos que promueven el análisis y la comprensión de los problemas y las potencialidades ambientales (Prae) de las instituciones y centros de educación superior, de las cuales no existe evidencia de su realización.



En igual sentido, se encuentran hallazgos por 89.654.373 millones de pesos, en el Contrato de obra No. 19-6-0223-0-2018, suscrito el 27 de diciembre 2018 y su objeto es la “Implementación de estrategias para el manejo ambiental en territorios indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta incorporando la cosmovisión de los pueblos indígenas y el enfoque diferencial”



El valor del contrato es 896.543.739 millones de pesos y tenía un plazo de ejecución de ocho meses contados a partir de la fecha del acta de inicio.

Quiero dejar claro que no hemos robado un solo peso, son hallazgos por diferentes actuaciones administrativas que pueden conllevar a errores que afortunadamente son debatibles FACEBOOK

La Contraloría precisó que se realizó el pago del anticipo y a la fecha de auditoría no se habían realizado las actividades contratadas, a pesar de que la interventoría y supervisor han oficiado al contratista solicitando el cumplimiento del cronograma.



Históricamente, la corporación ha tenido un récord de hallazgos administrativos, que en el 2016, superaron más de 60 procesos.



“Estos hallazgos, se deben a la debilidad institucional, pero han ido disminuyendo paulatinamente. Actualmente tenemos 22 hallazgos y sólo cuatro de ellos con incidencia fiscal, y de los cuatro, esta semana nos archivan dos. Corpocesar, está garantizando la efectividad del manejo de los recursos públicos. Quiero dejar claro que no hemos robado un solo peso, son hallazgos por diferentes actuaciones administrativas que pueden conllevar a errores que afortunadamente son debatibles y demostrables, por ello, iniciamos los procesos correspondientes” subrayó, Suárez luna.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para EL TIEMPO

Valledupar