El desangre de recursos al erario público en Coveñas

La Contraloría General de la República denunció un hallazgo fiscal por $8.317.124.775.



El ente de control señala a la exalcaldesa interina de Coveñas, Olga Carta Martínez.



Los recursos que pertenecen al Sistema General de Participaciones (SGP), y que estaban destinados para finalizar el sonado proyecto de ‘recuperación de playas’, se utilizaron para suscribir el contrato ‘implementación de patios productivos en familias vulnerables de la población rural de Coveñas’, cuyo monto asciende a 14 mil millones de pesos, y que fue suscrito entre Carta Martínez, con José Mestra Quiroz, representante legal de la Corporación Amigos de mi Barrio (Coraba).

El contrato, que al final resultó ser un fraude, tiene a la exalcaldesa ad portas, de un proceso fiscal por haber dado vía libre la millonaria cifra que se suponía debía beneficiar a más de mil familias de escasos recursos de Coveñas.



La Contraloría detectó que Carta, firmó el contrato sin disponibilidad presupuestal, ni estudios previos; además de ello, giró recursos por adelantado, sin tener soportes del inicio y avances de la ejecución del contrato.



Según el ente de control, no se encontraron en la alcaldía de Coveñas, soportes que respalden los 21 desembolsos, que ascendieron a $11.118.627.859, que Olga Carta, le efectuó al representante legal de Coraba.



Cabe destacar que a la fecha el detrimento es de $8.317.124.775, debido a que la auditoría efectuada por la Contraloría, hizo seguimiento a los recursos correspondientes a regalías.



Al parecer, los hallazgos evidencian que no existen actas de inicio, ni de recibo parcial, ni liquidación del contrato y debido a que no se constituyeron las pólizas exigidas por la Ley, el municipio no puede recuperar los recursos.



Es de anotar, que los desembolsos se habrían realizado de tres cuentas que maneja la administración de Coveñas, entre ellas la Cuenta Proyecto Fondo.



Olga Carta, quien fungió como alcaldesa encargada entre el 7 de noviembre de 2017 al 15 de mayo de 2018, (en reemplazo del alcalde Nilson Navajas, quien para la fecha había sido detenido por supuesta corrupción), también es procesada por la Fiscalía General de la Nación, por la ocurrencia de estos mismos hechos.





Luz Victoria Martínez

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo