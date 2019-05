Contraloría de Bucaramanga no reconoce a Hernández como alcalde

El fallo del Consejo de Estado que tumbó la tutela con la que el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, evitó la suspensión de tres meses con la que la Procuraduría lo había sancionado por golpear a un concejal, sigue manteniendo el primer cargo del municipio en un "limbo jurídico", según lo denominó el mandatario en su último Facebook Live.

Ahora es la Contraloría de Bucaramanga la que se pronuncia sobre el caso. “El fallo del Consejo de Estado devuelve plenos efectos jurídicos a la decisión de la Procuraduría General de la Nación expedida dentro de la acción disciplinaria IUS E -2018-588537 adelantada en contra del alcalde Rodolfo Hernández Suarez, recobrando efectos igualmente la resolución proferida por el Gobernador de Santander frente a la suspensión del alcalde Hernández”, afirmó Jorge Gómez Villamizar, contralor de Bucaramanga



Una vez se conoció de la suspensión el año pasado, el gobernador de Santander designó al jefe de gobernanza, Manolo Azuero como alcalde de Bucaramanga para el periodo que Hernández estaría suspendido, por lo que el Contralor asegura que solo reconocerá a Azuero como alcalde.

“La Contraloría de Bucaramanga, respetuosa de las decisiones judiciales y administrativas, ha acatado las medidas tomadas por la Procuraduría General de la Nación, Consejo de Estado y Gobernación de Santander, reconociendo únicamente como alcalde provisional en el Municipio de Bucaramanga a Manuel Francisco Azuero Figueroa, por tal razón cualquier decisión o actuación que otro funcionario tome atribuyéndose la calidad de alcalde será desestimada por éste ente de control.” expresó el Contralor.

Por su parte Manolo Azuero, actual jefe de Gobernanza, aseguró que no lo han designado como alcalde encargado, “están reconociendo a una persona que no ha sido nombrada porque no he sido designado por ningún acto administrativo en el presente mes".



Y continúo: "yo le pregunté al Gobernador (Didier Tavera) que me dijera y él me respondió que se remitía a la Procuraduría y hasta la fecha no le han respondido. Además, el alcalde está ejerciendo todas sus facultades y la Contraloría no es autoridad para decir quien ejerce y quien no como alcalde”.



MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO

Bucaramanga @mariasrodriguez