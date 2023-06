El pasado 17 de junio, Andrés Felipe Vanegas, contralor del Huila agredió física y verbalmente a su pareja, Salomé Bahamón, quien es la secretaria General de la Alcaldía de Neiva.



Los hechos ocurrieron luego de que la pareja regresara de una discoteca en la ciudad hacia su casa, ubicada en el conjunto residencial Bosques de Santa Ana, lugar en el que quedó registrado por medio de cámaras de seguridad la agresión hacia Bahamón.



Según indica el medio La Nación, al parecer el contralor se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando agredió a su pareja desde que emprendieron el camino hacia su vivienda, hasta que llegaron al conjunto.



Andrés Vanegas, contralor del Huila. Foto: Contraloría del Huila.

En los videos que compartió el medio mencionado, quedó registrado como Vanegas da empujones, golpea y arrastra a Bahamón hacia un lugar que la cámara no logró capturar.



Según conoció este medio en la denuncia, la mujer declaró que:



“Con los dedos le causó daños en el paladar, le pegó puntapiés, la abofeteó, la arrastró y luego le dijo 'acá no pasó nada mi amor'”. Además, agregó que: “él nunca paró de pegarme. Tenía mucho susto y como pude me escapé”.



Salomé Bahamón interpuso la denuncia ante la Fiscalía y, el 22 de junio, la entidad asignó el caso. Se está a la espera de que se analicen las pruebas correspondientes para dictaminar si se abre o no el caso contra el contralor del Huila.

