Contralor de Sucre recibe amenazas por mensaje en su celular

Miguel Arrázola Sáenz, contralor departamental de Sucre, denunció que fue objeto de amenazas a través de un mensaje a su celular, proveniente de un contacto desconocido, donde recibió intimidaciones, luego de que siguiera directrices del gobernador de Sucre Edgar Martínez, de solicitar al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Sincelejo, que suspenda el remate del Coliseo de Ferias, programado para el 13 de septiembre, a fin de evitar un presunto detrimento patrimonial al departamento.

Aseguró, que luego de leer el mensaje devolvió la llamada al contacto desconocido y tras insistir en repetidas oportunidades, le respondió el abogado apoderado de la Federación de Ganaderos de Sucre, Manuel Pérez Díaz, a quien el Contralor le solicitó respeto, porque en el mensaje le ofreció 200 millones de pesos, para lograr la adquisición del Coliseo.

“No soy comisionista. En un tono amenazante me dijo que me atuviera a las consecuencias por el escrito que presenté al juzgado. Iré hasta las últimas consecuencias, porque es mi deber defender los intereses del departamento. El Juzgado ya decidirá si suspende o no, el remate del bien inmueble de propiedad del departamento”, dijo Arrázola.



Ante las intimidaciones el Contralor de Sucre, hizo denuncia penal la noche del martes; al mismo tiempo, mediante comunicado de prensa, el subcontralor de Sucre, Rafael Patrón Martínez, rechazó lo sucedido.



“Esta Contraloría será siempre cumplidora de su deber y ejercerá siempre la vigilancia del control fiscal del patrimonio de todos los sucreños”, reza el escrito.



Por su parte el apoderado de Fegasucre, Manuel Pérez, manifestó a través de un medio local que no considera que sea amenazante el mensaje que le envió al Contralor.



“Arrázola, es quien me falta el respeto con el escrito de solicitud de suspensión del remate ante el Juzgado. Entorpece mi negocio” expresó.



Cabe destacar que actualmente se adelanta un litigio sobre el Coliseo de Ferias, puesto que los tenedores particulares lo reclaman de su propiedad. Por ello, el gobierno departamental, está interesado en la recuperación del bien inmueble.



Cabe anotar que cuando Sucre se segregó de Bolívar, este último, le entregó unos bienes inmuebles al departamento, entre ellos el Coliseo. Pero de un momento a otro surgieron unos particulares también como propietarios de este bien inmueble.

“Parece que lo que hay es una confusión. Existe una escritura donde el departamento vende unos lotes. Luego le aparecen acciones inicialmente tipo A y posteriormente, éstas se convierten en tipo B. Hoy la Contraloría, basada en el control de advertencia que existe del 2009, considera que el bien inmueble es de propiedad del departamento, por lo que no puede ser rematado. Para rematar un bien público debe haber autorización de la Asamblea y esa no lo hay”, puntualizó el Contralor.



Aclaró, que es necesario que se notifique a la gobernación, puesto que no ha recibido notificación de este proceso.



El valor estimado para el remate del Coliseo es de 15 mil 197 millones 933 mil 300 pesos



Ante las amenazas recibidas, el Contralor de Sucre solicitará cita ante el Fiscal General de la Nación y ante el Auditor general de la República, para poner de manifiesto su situación.



