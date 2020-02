Contralor de Santander genera polémica en solo una semana en el cargo

Carlos Fernando Pérez Delgado fue elegido el pasado 28 de enero con 10 votos a favor de los 16 diputados de la Asamblea de Santander, para ser el nuevo Contralor departamental 2020-2021.



Pérez entró a la terna de legibles pese a que quedó en cuarto lugar en el concurso de méritos, dado a que Pablo César Díaz, quien se perfilaba a ser el próximo Contralor, renunció a su aspiración.

A Pérez lo respaldan 25 años de experiencia, incluso ya había ocupado un cargo en la entidad que hoy encabeza, se desempeñó como Contralor Auxiliar desde el 2012 hasta el 2016, periodo en el que el gobernador de Santander fue Richard Aguilar, hermano del actual Gobernador.



Aunque era evidente la cercanía de Pérez con el actual gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, y su familia, en los últimos días, esta elección levantó más polémica luego de que se conocieron unas fotografías del actual contralor en la tarima de un evento de campaña de Aguilar y una foto de su perfil de Facebook con la imagen “yo voto Aguilar”.

La foto fue subida en el perfil personal del Contralor. Foto: Suministrada

El propio Contralor le dijo a EL TIEMPO que sí hizo campaña a favor de Mauricio Aguilar: “Yo sí conozco la familia Aguilar, voté por Mauricio Aguilar, trabajé en su campaña pero eso no va a incidir en ningún aspecto y tampoco desde el tema legal va a generar ninguna inhabilidad. No soy familia de él”.



Este aspecto fue criticado fuertemente por el diputado Leónidas Gómez, quien llegó a la Asamblea luego de ocupar el segundo lugar en la carrera a la Gobernación de Santander en 2019.



“Una persona que le ayudó a dirigir la campaña electoral a la cual va a auditar. Es decir, el Contralor va a ser el auditor de su exjefe, de manera que ahí hay una relación perversa que equivale a poner al ratón a cuidar el queso”, indicó el diputado Gómez.



En su defensa, el Contralor indicó que la auditoría que efectuará este año será de los contratos de la pasada administración, “este periodo va ser solo por dos años, entonces realmente lo que yo tengo que auditar, más que todo, es de la administración anterior y además, en el primer año de gobierno ningún mandatario va a poder adelantar mucho en el tema contractual”, enfatizó.

Otro de los críticos de esta elección fue el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, quien rechazó que una de las diputadas que pertenecen a su movimiento político ‘Liga Anticorrupción’ aportó un voto a favor de Pérez.



“La instrucción que le dimos a los dos diputados de la Liga era votar en blanco, sin embargo, una votó como le dio la gana. Les pido disculpas (…) yo sospecho que ella vendió el voto”, indicó Hernández ,quien agregó que iniciarán un proceso legal para quitarle la credencial a la diputada.



Por su parte, el Contralor envió un parte de tranquilidad a los santandereanos, asegurando que estas críticas solo son una estigmatización y que su amistad no será impedimento para hacer bien su trabajo.



“El año entrante, que es mi último año, audito este y no es mucho lo que tengo por auditar, entonces ha sido una estigmatización de qué si es amigo o no de Mauricio (Aguilar) y que le voy a facilitar las cosas, no son así las cosas”, indicó Carlos Fernando Pérez.



Agregó que “tengo una personalidad muy definida y no soy fácil de voltear un concepto”.



Los temas a los que les está poniendo la lupa y priorizará serán: Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander (Idesan) y el contrato del Plan de Alimentación Escolar (PAE).





MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO

Bucaramanga