De cara a las elecciones legislativas del 13 de marzo de este año, muchos son los temas y alternativas que platean los 28 candidatos a la cámara de representantes por el Cesar.



En este escenario, los aspirantes están distribuidos en siete listas: partido conservador, partido de la U, Coalición Partido Político MIRA- Centro Democrático, Coalición Centro Esperanza, Coalición Partido Liberal - Colombia Justa Libres, Coalición Pacto Histórico y Alianza Verde.



(Además: Con tutela, ganaderos de La Mojana buscan subsidios prometidos por Gobierno)



En el marco de esta contienda política predomina la estrategia de repetir curules por parte de los representantes actuales: José Eliecer Salazar López, Alfredo Ape Cuello Baute y Christian José Moreno Villamizar.

Familias tradicionales

No va a cambiar nada. Son los mismos con las mismas, ¡esa es la realidad!, hay un régimen afianzado al poder que con dinero manejan conglomerados sociales FACEBOOK

TWITTER

El congresista de Cambio Radical, Eloy Chichí Quintero Romero, confirmó el año pasado que no aspirará más al congreso; su heredero, Carlos Felipe Quintero, aspira ser elegido en este nuevo periodo.



Un panorama que para algún segmento de opinión no representa ninguna novedad, simbolizan familias tradicionales y los descalifican, porque según ellos, sus campañas son retóricas de políticos, sin propósitos comunes para la comunidad.



“No va a cambiar nada. Son los mismos con las mismas, ¡esa es la realidad!, hay un régimen afianzado al poder que con dinero manejan conglomerados sociales”, un concepto en el que coinciden varios analistas políticos de la región.



(Le puede interesar: Este es el proceso para renovar la licencia de conducción en Barranquilla)

Aspiran a un caudal de votantes

más allá de las maquinarias políticas

Son candidatos que les falta visibilizarse, identifiquen a la gente. No creo que pase nada porque son poco representativos. Uno que otros se arriesgan, pero sin trascendencia en este panorama” FACEBOOK

TWITTER

En este abanico también hay caras nuevas con marcadas diferencias ideológicas, como Luís Fernando Padilla Pérez de la Coalición Centro de la Esperanza, David Sierra Daza del partido Centro Democrático, Jacqueline Null Petro Jiménez de la Coalición Pacto Histórico y Luis Enrique Morales del Parido Verde.



Esta oferta política le apuesta al ‘revolcón en el congreso’, aspiran a un caudal de votantes más allá de las maquinarias políticas.



“Mi lema es David venciendo a los Goliat, es decir, a los fuertes de la política. Me arriesgo porque la gente quiere ver caras distintas en el congreso. Sobre todo, que no esté cuestionado en su historia de vida. Confío en el voto a conciencia, por las propuestas, por las personas que puedan cumplir un papel con honestidad en el congreso”, subrayó David Sierra Daza, candidato por el Centro Democrático.



(Vale la pena leer: Millonarias sanciones a EPS en La Guajira por vulneración en casos de niños)



“Son candidatos que les falta visibilizarse, identifiquen a la gente. No creo que pase nada porque son poco representativos. Uno que otros se arriesgan, pero sin trascendencia en este panorama”, sostiene Carlos Silva, abogado y profesor de Derecho.



Curtidos políticos del Cesar, que apoyan algunas de estas listas, aseguran que se está repitiendo el debate de las pasadas elecciones a la cámara.



Basado en su experiencia, se atreven a vaticinar que este departamento elegirá cuatro representantes.



“La pelea se circunscribe a cinco a seis candidatos que pelean estos cuatro espacios. ¿Quiénes lo pelean? los que tienen experiencia, dinero para financiar las campañas, aquellos que se atreven a enfrentarlos por primera vez, casi no sucede, pero se da”, destaca un político de la región que prefirió omitir su nombre.

El partido de U y Conservador obtendrían dos curules

Eliecer es respaldado por la casa Gnecco, caciques de la política que tienen maquinaria y dinero. FACEBOOK

TWITTER

En el curso de estas opiniones, Carlos Silva analiza, que, como van las cosas en esta contienda, el partido de U y Conservador, obtendrían dos curules.



“Los candidatos del partido conservador tiene bastante fuerza, son políticos tradicionales: Alfredo Ape Cuello y Libardo cruz. Este último reemplaza a Fernando De la Peña, que fue representante en otros periodos. Se prevé que pondrán votos importantes lo que les permitirá asegurar dos curules”, explicó Silva.



Argumenta, además, que los otros espacios en el congreso serán ocupados por los candidatos del partido de la U: Eliecer Salazar y Cristian Moreno.



(Lo invitamos a leer: Inauguran Centro de Turismo Inteligente en Medellín)



“Eliecer es respaldado por la casa Gnecco, caciques de la política que tienen maquinaria y dinero. Cristian José, ha asumido una posición contrario gobierno departamental. Esos lideres contrarios, le permitirían que pueda superar los votos del pasado”, recalcó.





Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar

Más noticias en Colombia

Centro Democrático instaló valla 'para destruir', tras ser dañada 11 veces

Antiguos afiliados a Coomeva piden que dramas no sigan en nuevas EPS