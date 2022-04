Mes y medio después de cumplidas elecciones para Cámara de Representantes y Senado de la República, los partidos políticos y candidatos no retiran la publicidad que colocaron en Sincelejo.



Así lo ha manifestado el secretario de gobierno de Sincelejo, Mario Yeneris, quien preocupado por la situación ha manifestado que pedirá a la Registraduría Nacional en la ciudad una lista oficial de los representantes de los partidos políticos y candidatos, para conminarlos directamente a retirar la publicidad.



Deben retirar los avisos

Los partidos y candidatos en general tenían 10 días después de las elecciones para quitar las vallas, pasacalles, avisos en las paredes y en otros espacios, pero hasta el momento casi mes y medio después no lo han hecho.



“Normalmente hay partidos políticos que son más renuentes que otros, pero es un comportamiento generalizado, se ven vallas y murales de todos los movimientos y partidos”, precisó el secretario de gobierno de Sincelejo.



Mario Yeneris recordó que son los representantes de cada partido los encargados de desmontar la publicidad y no los trabajadores de la Alcaldía de Sincelejo.



“El decreto reglamentario dice, que primero se deben retirar la publicidad de manera voluntaria y luego si hay la renuencia, la Secretaría por intermedio de las inspecciones de policía notificará y requerirá a los partidos políticos y candidatos para que retiren la publicidad”, explicó.



La norma indica que si no lo hace, la alcaldía deberá establecer una logística para quitar la publicidad y cobrarlo a cargo de los partidos políticos.



“Ese es un gasto institucional alto, no podemos llevar a 10 personas en un camión y comenzar a bajar vallas y después buscar recobrar el dinero que se invierte en este oficio. Son ellos quienes deben hacer ese trabajo”, afirmó el secretario de gobierno de Sincelejo.

No hay espacios para avisos y vallas de

aspirantes a la presidencia de Colombia

Mario Yeneris elevarán una queja ante el Consejo Nacional Electoral, porque la administración no tiene la potestad de hacer sanciones, o multas.



“Es el Consejo Nacional Electoral el ente encargado y los partidos políticos se aprovechan de esta situación- dijo- al parecer los partidos políticos dicen, que no son vallas colocadas por ellos, ni sus candidatos, sino, por simpatizantes, los que nunca aparecen”.



Según el secretario de gobierno de Sincelejo, hay tanto espacio ocupado en la ciudad sobre publicidad de candidatos a Cámara y Senado, que no van a encontrar donde colocar los avisos y vallas de los aspirantes a la presidencia de Colombia.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

