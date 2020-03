Quema de basuras en Venezuela enciende alarmas en Cúcuta

Una semana completan los habitantes de 5 comunas en Cúcuta percibiendo fuertes olores que amenazan con la salud y la calidad del aire en el área metropolitana de Cúcuta.



La contaminación ha sido denunciada por residentes en barrios cercanos a la frontera y el centro de la ciudad. Además de los olores acusados, hay presencia de una capa gris contaminante suspendida en el aire.

La situación ha encendido las alarmas en la capital nortesantandereana y temen que la contaminación aumente la atención en salud de la población con enfermedades respiratorias. En Norte de Santander se han confirmado 15 casos de covid-19.



La Corporación Autónoma Regional de la Frontera (Corponor) y la Policía Ambiental realizaron un recorrido aéreo para identificar el origen de los desechos y establecieron tres hipótesis. La primera hipótesis señala que la contaminación del aire sería por quema de basuras en Venezuela.



“La presunta quema de residuos en La Mulata, en el Estado Táchira, Venezuela, ha generado el desplazamiento de partículas contaminantes y olores ofensivos que se han sentido en algunos sectores de Cúcuta”, señaló la máxima autoridad ambiental en Norte de Santander.



Gregorio Angarita, director de Corponor, afirmó que los municipios del Estado Táchira (Venezuela), no poseen basureros y los desechos son incinerados. Las quemas se presentan a dos kilómetros de la vereda Santa Cecilia, zona rural de Cúcuta.



“Necesitamos resolver este problema, que sumado a la amenaza del covid-19, tiene como consecuencia, pánico y desconcierto de nuestros conciudadanos”, indicó el director de la corporación.



Hildebrando Lozano, ingeniero ambiental, aseguró que las otras dos hipótesis señaladas por Corponor tienen relación y añadió que la contaminación en el aire no es exclusiva de Cúcuta debido a la indiscriminada deforestación en algunas regiones del país.



“Es posible que la combinación de los tres factores esté originando esta terrible contaminación. La industria de la arcilla en la ciudad genera material particulado, esto sumado a fenómenos atmosféricos como la bruma pueden influir en esta emergencia”, afirmó el ingeniero.



El secretario de Gobierno de Cúcuta, Francisco Javier Cuadros, precisó que mediante un modelo de partículas HYSPILT aprobado por la NOOA (National Oceanic and Atmospheric Administration), se estableció que las partículas provienen de territorio venezolano y se desplazan hacia Cúcuta.



Para los administradores de los vertederos irregulares y las autoridades venezolanas, las altas temperaturas han ocasionado incendios en el vertedero y niegan que se trate de quemas intencionadas. Bomberos del municipio fronterizo extinguieron las llamas.



Corponor, como máxima autoridad ambiental en el nororiente colombiano, comunicó a distintas entidades de orden nacional, la calidad del aire en los municipios que conforman el área metropolitana de Cúcuta.



Se espera un pronunciamiento de la Cancillería y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con el fin de solventar la emergencia ambiental que afrontan los cucuteños.



CÚCUTA