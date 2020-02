Contaminación en quebrada preocupa a los manizaleños

Una coloración azul en la quebrada Manizales llamó la atención de los ciudadanos desde el pasado lunes. La comunidad, de inmediato, alertó a las autoridades sobre la posible contaminación de esta fuente hídrica.

A las pocas horas, un equipo técnico de la Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas) realizó una visita de inspección a la zona industrial de Manizales, donde se presume que habría iniciado la coloración.



Durante las indagaciones, las autoridades competentes hallaron que la sustancia provenía de un punto de disposición final autorizado, así lo indicó Juan David Arango, gerente de Corpocaldas.



“Se encontró que el vertimiento de color azul se deriva del punto de disposición final autorizado para la empresa Advance Logistic. Se procedió a ingresar a la empresa y se conoció por parte del personal que se presentó una contingencia en el sistema de tratamiento y en las líneas de producción que derivó en una descarga no controlada de colorantes usados en el proceso productivo (…)”, informó Arango.



Si bien se conoció la causa que generó la coloración, no deja de llamar la atención entre la comunidad, dado que no es la primera vez que esta u otras fuentes hídricas toman colores diferentes.

El más reciente caso se presentó hace exactamente un año, el 4 de febrero de 2019. Para aquella ocasión, la quebrada Olivares de la capital se tiñó de un color rojo intenso por varias horas. Días después, Corpocaldas confirmó que se trataba de sangre proveniente de unas de las empresas procesadoras de carnes del sector.



“Ese caso está en un proceso jurídico administrativo que tiene unos plazos por cumplir, nosotros presentamos el informe y la contraparte tiene derecho a defenderse. Cuando se conozca el resultado lo informaremos”, añadió el director de Corpocaldas.



Por su parte, la secretaria de Medioambiente de Manizales, Natalia Escobar Santander, manifestó que este es un tema que ha inquietado a la ciudadanía desde años atrás, por lo que trabajan en dar celeridad a procesos que permitan tratar las aguas una vez crucen la zona industrial.

“Es un tema que nos preocupa, por eso ya nos hemos reunido con Corpocaldas y Aguas de Manizales para buscar la forma de que las empresas se conecten con el interceptor existente de Aguas de Manizales. Este redireccionará el líquido hasta la Planta de Tratamiento que construirá dicha empresa”, apuntó.



Escobar reconoció que este es un proyecto a largo plazo que esperan tener consolidado antes del 2023. Mientras tanto, aseguró que seguirán acompañando el proceso de vigilancia y sensibilización con las industrias operantes en la capital.

Estas quebradas surten de agua a algunos barrios y veredas ubicadas antes de llegar a la zona industrial, de ahí en adelante no impactan directamente a ninguna comunidad.



LAURA USMA

Para EL TIEMPO

Manizales