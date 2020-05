Alerta por 12 nuevos casos de covid-19 en la cárcel de Ibagué

El covid-19 no se detiene.En esta oportunidad el contagio afecta a un personal de guardianes del Inpec en la cárcel Picaleña, de Ibagué, la cual alberga a 5.500 internos en alto grado de hacinamiento.

De acuerdo con el último informe del Ministerio de Salud, los afectados son 10 guardianes, así como un trabajador administrativo de ese penal y un empleado de la Fiduprevisora, entidad que presta servicios de salud a los reclusos.



"Los guardianes están en buenas condiciones de salud y permanecen aislados", señalaron las autoridades y agregaron que no ha habido ningún contacto estrecho con el personal de reclusos en los patios.



No hay que olvidar que el virus apareció por primera vez en esa cárcel en el mes de abril, cuando se registró el contagio de 10 guardianes, una enfermera y un interno de 27 años que es sintomático.



Los contagios en todo ese personal de guardianes se habrían presentado por el traslado, a finales de marzo, de reclusos provenientes de la cárcel de Villavicencio, la más afectada del país en esta crisis de salud.



Incluso, hace unos días, el alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, le solicitó al Inpec no hacer más traslados de internos entre las cárceles del país para evitar el contagio de la enfermedad.Tolima registra 130 casos de covid-19 y tiene 6 personas fallecidas.

