Consulta por delimitación de Santurbán llegó a su fase final

El pasado fin de semana se efectúo la consulta en el municipio de Floridablanca (Santander) sobre la nueva delimitación del páramo de Santurbán, encuentros que se han desarrollado desde el año pasado para cumplir con la nueva entrega de la línea de páramo que deberá estar lista para el próximo 16 de julio.

Con esta consulta ya solo quedan dos ciudades para que se desarrolle esta actividad, Bucaramanga y Cúcuta.



El próximo domingo 26 de mayo, en Neomundo, se efectuará la de la capital santandereana, mientras que Cúcuta aún no tiene fecha definida.



En Floridablanca, delegados del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible escucharon varias voces de la comunidad, ambientalistas y autoridades, entre esas la del personero, Luis José Escamilla Moreno, quien hizo una particular petición.



Escamilla pidió que no delimitaran el páramo de Santurbán hasta que no se tuvieran estudios más detallados sobre el tema. “Frente al actual procedimiento de delimitación del páramo, la personería encontró debilidades profundas y desactualización de la información de la oferta de agua y la demanda de agua del sistema montañoso que contiene el páramo de Santurbán, tanto porque no se tiene en cuenta los consumos del sector agropecuario y el total de agua que requieren el sector minero, pero sobre todo, porque dichos estudios son del año 2012 y no se hacen análisis del agua para el consumo humano de las generaciones, por lo menos de los próximos 20 o 30 años que durarían las concesiones mineras en dichos sistemas montañosos” enfatizó el personero.

Además, el funcionario agregó que “sólo a partir de estudios técnicos de oferta y demanda del agua superficial y subterránea disponible en dicho ecosistema, y su área de influencia, se puede determinar la delimitación del área de protección del mismo dentro del presente procedimiento e igualmente seria irracional y desproporcionado que se expidiera licencia ambiental para la explotación de minerales o hidrocarburos en dicho ecosistema o cerca de éste, sin los mentados estudios técnicos”.



La licencia a la que hace referencia el personero Escamilla es la que solicitó el pasado mes de enero, la multinacional minera Minesa y que evalúa la Autoridad de Licencias Ambientales (Anla) cuyo proyecto está ubicado en zona aledaña a este ecosistema y su área de influencia serán los municipios de Suratá y California donde ya se efectuaron estas actividades de consulta.



Por su parte, el subdirector de Participación Ciudadana del Ministerio de Ambiente, Jorge Iván Hurtado, dijo que esta consulta es un espacio amplio que garantiza que la gente participe y exponga sus opiniones sobre la nueva delimitación y efectúe sus propuestas.



“Con esta información, el Ministerio hace un ejercicio muy riguroso y serio de ponderación de la información de tabularla y se analiza para que pueda ser materializada en el acto administrativo final donde nuevamente se delimite el páramo que involucre esos parámetros de participación”.



Respecto a la propuesta que hace el personero sobre no delimitar el páramo, el funcionario del Ministerio aseguró que Escamilla se está saliendo de su papel como garante de los derechos de la comunidad. “Llama la atención que él se salé de su control y quiero invitarlo a que sea garante del acta donde se consigna todo (…) pero más allá de eso fue un ejercicio armónico y democrático”, añadió Hurtado.



BUCARAMANGA