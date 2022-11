La Capitanía de Puerto de Cartagena informó que, de acuerdo con un

concepto técnico elaborado en el año 2022, el terreno en el barrio El Cabrero, de Cartagena, donde actualmente se pretende desarrollar el proyecto residencial 'Vento Cabrero' efectivamente tiene características técnicas de terrenos de bajamar y playa marítima, de acuerdo con las definiciones establecidas en el artículo 167 del Decreto Ley 2324 de 1984, y georreferenciada en su totalidad dentro de la jurisdicción de la Dirección General Marítima, Dimar.



Dimar sostiene que predio sí corresponde

a playas y terrenos de bajamar

No obstante, la Dimar asegura que "la empresa constructora del proyecto aportó los documentos que soportan el derecho de dominio de particulares sobre el predio, acreditando que la titularidad es anterior a la entrada en vigor del Decreto 2349 de 1971, y se encuentra ajustada al régimen legal vigente del momento histórico en que se realizó la tradición".



El pronunciamiento de la Dirección Marítima es la respuesta a una denuncia elevada por los habitantes de el barrio El Cabrero, y conocida por este medio, frente a una obra que adelantan particulares en la llamada 'Manzana 3' de este sector residencial ubicado a 5 minutos del Centro Histórico de la ciudad, que como lo ha sostenido siempre la Dimar corresponde a playas y terrenos de bajamar en la laguna de El Cabrero. Uno de los cuerpos de agua más golpeados de la ciudad por construcciones desde el estrato 0 al 6.



El polémico proyecto, hoy paralizado tras denuncias de los vecinos, fue blanco de un debate en el concejo de la ciudad con la presencia de todas las entidades del Distrito responsables de proteger el medio ambiente, entre ellas el Ecobloque; el Establecimiento Público Ambiental (EPA) y Cardique, entre otras.

Render de edificio que se construiría sobre manglar. Foto: archivo particular

Por su parte, la Autoridad Marítima Colombiana (Dimar) asegura que nunca ha emitido conceptos técnicos contradictorios respecto al área donde

se ubica el Proyecto Vento Cabrero, como lo habían sostenido vecinos denunciantes de el barrio El Cabrero.



"Siempre ha sostenido corresponde a playas y terrenos de bajamar. Pese a ello, no puede desconocer situaciones de derecho consolidadas, ni los títulos que componen la línea de tradición del predio constituida con arreglo a las leyes vigentes", sostiene la Dimar.



Sin embargo, la entidad advierte que "lo anterior no exime a la empresa constructora del cumplimiento de las obligaciones de preservar y proteger los recursos naturales

ubicados dentro del predio y demás disposiciones en materia ambiental exigidas

por las autoridades competentes".



El proyecto residencia 'Vento Cabrero' plantea una torre de 9 pisos con 66 apartamentos de 1, 2 y 3 alcobas y áreas desde 51 hasta 105 metros. Cuenta con Lobby doble altura, dos piscinas, gimnasio, sala lounge en cubierta, espacio para co-working, y pent-house duplex. Los apartamentos tienen un costo, a partir, de 647 millones de pesos.



No obstante, la obra se ejecutaría a menos de 30 metros de la línea de bajamar, lo que para la comunidad viola la ley.



Desde el año 2020, la comunidad ha solicitado la intervención del establecimiento público ambiental, EPA, por intermedio de derechos de petición y otras acciones en las que piden la defensa los cuerpos de agua.





John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas