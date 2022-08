El corregimiento de la Boquilla, en el norte de Cartagena, hoy es blanco de los constructores ilegales que están invadiendo de ladrillo y cemento zonas de bajamar.



La playa donde antes solo estaba autorizada la construcción de quioscos y bohíos en madera y palma para los raizales, hoy abundan edificios de hasta 7 pisos.



En un operativo de inspección y control urbanístico realizado en las ultimas horas, en este corregimiento turístico de la Ciudad Heroica, la Inspectora de Policía Permanente de la Localidad 2. Ana Franco, selló cinco construcciones que no contaban con permisos ni licencias y por lo tanto no tenían publicación de radicación que expide la Curaduría.



(Además: La campaña de universitarios en Santa Marta para reducir el pasaje de bus)



El edificio 'Transformer': una 'joya' nacional de las construcciones ilegales en zona turística de Cartagena

Facebook Twitter Linkedin

Toda una 'joya' de las construcciones ilegales es el edificio 'Transformer' en La Boquilla. Una obra que violó todas los normas. Foto: Policia Nacional

Pero estos sellamientos son apenas la punta del iceberg de la problemática con las construcciones ilegales que hoy enfrentan las playas de La Boquilla.



Luego de que un Tribunal de Bolívar, a mediados del 2020, le quitara la Titulación Colectiva a esta comunidad, la playa se llenó de construcciones ilegales en asfalto y hierro; y hoy la Boquilla es tierra de nadie, donde no se respetan normas urbanísticas, ni hay autoridad que vigile los terrenos de bajamar.



Toda una 'joya' de las construcciones ilegales es el edificio 'Transformer' en La Boquilla. Una obra que, en las narices de las autoridades, violó todas los normas, y hoy, aun en pie, pone en riesgo la vida de los vecinos a la mole.



(Le puede interesar: Alerta roja en 99 municipios por inundaciones y deslizamientos debido a lluvias)



La Titulación Colectiva le había sido otorgada a los boquilleros en el año 2012 por el entonces presidente de Los Estados Unidos, Barack Obama, durante la Cumbre de las Américas que se celebró ese año en Cartagena.

La Boquilla perdió la Titulación Colectiva y con ello se le abrió las puertas a las construcciones ilegales

Su condición como territorio afrodescendiente, así como lo es el corregimiento de Palenque, en el municipio de Mahates, les había merecido ese honor y figura jurídica de ser tituladores colectivos, que no era otra cosa que una defensa del territorio ancestral afro y de los recursos naturales.



No obstante, en una argucia jurídica que nadie aún entiende en este territorio de creciente turismo, un magistrado consideró que por ser La Boquilla un territorio urbano y no rural, no merecía la titulación colectiva.



El médico Benjamín Luna, boquillero, es uno de los pocos que levanta sus voz de protesta contra el atropello del que hoy es blanco esta comunidad, por parte de poderosos y adinerados



(Le puede interesar: Santa Marta reporta el primer caso de viruela símica)



Lo ciento es que la decisión del alto tribunal abrió las puertas a la ilegalidad y a la venta de lotes del estado a manos de algunos raizales.



Hoy el cemento y el hierro amenazan la playa, uno de los potenciales turísticos de los cuales viven las comunidades afro.



Por lo pronto, la inspectora de policía promete continuar con los operativos, mientras a al otrora pueblito pesquero y tranquilo de La Boquilla llegan camiones y más camiones llenos de materiales de construcción para más obras ilegales.

NACIÓN