El 27 de abril del año 2017 la vida le cambió para siempre a Rosa María de Hoyos, una cartagenera que entonces tenia 67 años.



Pasadas las 10 de la mañana llamaron para informarle que su esposo Ledys Antonio Padilla Hernández estaba bajo los escombros del edificio Portales de Blas de Lezo II, donde trabajaba desde hacía 8 meses como maestro de construcción.



Las familias de las víctimas, obreros de construcción, siguen esperando compensaciones

Las víctimas del edificio en obra Portal de Blas de Lezo II siguen clamando justicia por la tragedia. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

“Cuando llegué no entendía lo que había pasado, la obra donde trabajaba mi marido ya no estaba, en cambio estaba una montaña de escombros y gritos de dolor por todas partes y gente buscando sus heridos y muertos”, recuerda doña Rosa María de Hoyos, que la tarde de este jueves 27 de abril regresará al lugar de la tragedia con flores blancas para rendir una oración a los obreros que murieron en aquella tragedia que Cartagena no olvida.



Al menos cuatro horas duró Julio atrapado entre los escombros. Foto: Yomaira Grandett / Archivo El Tiempo

Aquí dejaron sus vidas 21 obreros y 21 más resultaros heridos al desplomarse los cuatro pisos de la edificación aún en obra, que no contaba con permisos, las licencias de construcción eran falsas y los materiales usados eran de paupérrima calidad.

21 muertos que dejó la tragedia del edificio de Blas de Lezo

Wilfran, además, enfrenta otro proceso con la justicia por la tragedia del edificio en obra Portal de Blas de Lezo II, de quejó 21 muertos y 23 heridos. Foto: Archivo/ EL TIEMPO

Fueron 21 muertos que dejó la tragedia del edificio de Blas de Lezo II, que además dejó al descubierto el peligroso clan de los hermanos Quiroz, una familia que se lucró con construcciones ilegales de una veintena de edificios, aprovechando los vacíos de la ley y comprando el silencio de funcionarios públicos.



Ledys Antonio Padilla Hernández, entonces de 53 años, había trabajado con los Quiroz en varias obras ilegales por toda Cartagena.



La tragedia fue para familias humildes de obreros de construcción que cobraban al día y sin ninguna garantía laboral ni seguros.

La tragedia también fue para compradores: familias

de 16 edificios de los Quiroz debieron evacuar

Sobre escombros y maleza quedó en pie una escultura de la Virgen, amputada en uno de sus brazos, a la cual le rezan los familiares de las víctimas. Foto: Archivo/ El Tiempo

Los afectados fueron de dos tipos: las familias de heridos y fallecidos aquella mañana en barrio Blas de Lezo, y 116 familias de los 16 edificios, ya habitados, que fueron desalojados días después FACEBOOK

Pero el dolor no fue solo para las familias de los obreros muertos y heridos, algunos lisiados. De inmediato las autoridades se tomaron una veintena de edificios construidos por Wilfran Quiroz y sus hermanos; y las familias que allí habitaban fueron desalojadas ante el peligro de una nueva tragedia.



“Los afectados fueron de dos tipos: las familias de heridos y fallecidos aquella mañana en barrio Blas de Lezo, y 116 familias de los 16 edificios, ya habitados, que fueron desalojados días después”, señala Jonathan Lorduy, uno de los cartageneros que invirtió los ahorros de su vida para comprar un apartamento.



Pero tuvo la mala fortuna de cruzarse con Wilfran Quiroz quien le vendió un penhouse en el edificio Portales de los Alpes, el cual fue evacuado, luego de que la Universidad de Cartagena realizara estudios donde advertía que la edificación era un riesgo inminente para sus habitantes, y que las estructuras ni siquiera soportarían el peso muerto.



No todas las familias evacuaron: sies edificios evacuaron en su totalidad y en 10, muchas familias se han negado a dejar sus apartamentos, pese a las advertencias de riesgos que han dado estudios de las Universidades Nacionales y Cartagena.



Esta tarde, las víctimas de esta tragedia volverán a aquella esquina de barrio Blas de Lezo; prenderán velas, elevarán oraciones y recordarán a sus seres queridos, víctimas de los constructores ilegales en Cartagena.

John Montaño

Corresponsal de TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas