La alcaldesa que luchó 4 años por 30 kilómetros de carretera

En menos de una semana terminará el periodo de los alcaldes que fueron elegidos hace cuatro años y aunque la mayoría de los reflectores se posan sobre los mandatarios de las principales ciudades para evaluar su gestión, en lo profundo del Chocó también se hacen balances sobre lo que dejan las administraciones salientes.

El Alto Baudó es uno de esos municipios que no escapa de esa tendencia. Lejos de los titulares, de los espacios radiales o las emisiones televisadas de las noticias, está esta población de 39 mil habitantes, quienes mayoritariamente son afrocolombianos e indígenas.



¿Qué evaluar en un lugar a donde llegar solo es posible a través de lancha después de una larga travesía y donde el conflicto asoló a sus habitantes durante tantos años de violencia? La pregunta va directa a la alcaldesa Carmen Edithza Londoño Mosquera, quien en su respuesta no duda en señalar con principal obra de gobierno 30 kilómetros de carretera.

Llevamos décadas peleando con todos los gobernantes, tanto nacionales, como departamentales FACEBOOK

TWITTER

Es una vía que aún no está lista, cuya obra está comenzando y cuyos recursos a penas están por desembolsar, pero será un proyecto con el que se espera conectar la cabecera de El Alto Baudó con Quibdó, capital del Chocó, así transformar la vida de quienes habitan este lugar.



“Llevamos décadas peleando con todos los gobernantes, tanto nacionales, como departamentales. Hoy, gracias al gobierno nacional y, claro, a las regalías, conseguimos 30 mil millones de pesos, que ya tenemos en los bancos para este proyecto”, dice a medios locales Londoño Mosquera.



El comienzo de la obra está previsto para junio o julio del 2020 y su entrega representaría la posibilidad de conectar la producción local de alimentos con el mercado de Quibdó, sin tener que incurrir en gastos de transporte para llegar a El Medio Baudó y Puerto Meluk, como ocurre ahora.



“Con esta carretera, que tendremos para el 2020, cada ciudadano solo pagaría entre 25 mil y 30 mil pesos, y solo tardaría 2 horas y 30 minutos”, dice la alcaldesa. Hoy, la travesía se estima que puede costarle a un lugareño más de 160 mil pesos.

El comienzo de la obra está previsto para junio o julio del 2020. Foto: Alcaldía El Alto Baudó

El orden público es el otro tema a evaluar, como en la mayoría de los municipios del país. Londoño Mosquera dice ser la primera alcaldesa de El Alto Baudó en 30 años de la elección popular de alcaldes y la primera en regresar a despachar en la población, pues sus antecesores prefirieron hacerlo en Quibdó.



Su relato destaca que tras el acuerdo del proceso de paz los habitantes pueden salir de nuevo a las calles y disfrutar sin temor de las noches. Sin embargo, persiste el problema de los desplazados por la violencia que llegaron para asentarse en esta cabecera municipal.



Las cuentas locales indican que son 9 mil las personas desplazadas, las cuales son atendidas parcilmente gracias fondos de cooperación internacional, más exactamente del Consejo Noruego, pero aún es incierto qué va ocurrir con estos ciudadanos. La tarea queda para la siguiente administración.



“Hoy tenemos mucha incertidumbre, porque vemos que puede desaparecer el proceso de paz y el logro que tenemos no lo podemos dejar ir. Toda la población del Chocó está muy perpleja”, dijo la alcaldesa en entrevista con medios locales.



Su administración no estuvo exenta de polémicas. Varios sectores de la oposición señalaron que Londoño Mosquera participó de manera indebida en política para lograr que su esposo fuera elegido alcalde de Condoto. Ella lo niega y pide a los organismos de control que investiguen estas denuncias.



“Ni siquiera fui a Condoto, eso es absurdo. Le he pedido a todos los medios de comunicación y a las ‘ías’: Fiscalía, Procuraduría y Contraloría que lleguen aquí y se den cuenta de la realidad. Tenemos todas las cuentas en orden y al servicio de quien quiera revisar”, dice.



EL TIEMPO