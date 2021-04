Proplaya se quedó con el proyecto de protección costera de Cartagena  

El Consorcio Proplaya, conformado por 4 empresas nacionales, se hizo a la adjudicación para el proyecto de protección costera.



Así lo informaron la vicepresidenta de la República, Martha Lúcía Ramírez, y el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, Eduardo José González.



📹| Una vez revisados los requisitos jurídicos, técnicos y financieros solicitados, el Consorcio Proplaya cumple con todos ellos y vamos a invitarlo para que participe en la ejecución del Proyecto #ProtecciónCosteraCartagena. @AlcaldiaCTG @ViceColombia @ValorizacionCtg pic.twitter.com/sxm68SvU3C — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) April 16, 2021



“Una vez revisados todos los requisitos jurídicos, técnicos, económicos y financieros solicitados con la justificación para contratar, el Consorcio Proplaya cumple con todos los requisitos y vamos a invitarlo para que participe en la ejecución de este proyecto. Este consorcio presentó una propuesta por 136.398 millones de pesos y ya después de esta reunión y este anuncio oficial lo invitaremos para que con las observaciones que se hicieron puedan participar, podamos trabajar y darle este contrato” manifestó el Director de la UNGRD, Eduardo José González.



#CartagenaVaPalante con el Macroproyecto de Protección Costera | A mediados de mayo de 2021 se espera que se realice la firma del acta de inicio de la primera fase. pic.twitter.com/XcJlxDtMwF — Alcaldía de Cartagena (@AlcaldiaCTG) April 16, 2021

Las intervenciones para mitigar y prevenir la erosión costera en la zona litoral del distrito de Cartagena, las cuales se ejecutarán entre el espolón 1 en la zona del laguito y el rompeolas 3 en el centro histórico, incluyendo el sistema de drenaje pluvial de la carrera primera de Bocagrande, tienen un costo de 160 mil millones de pesos; de los cuales 100 millones aportá la nación y el resto de recursos serán aportados por el Distrito de Cartagena.



Veedores señalan que el proyecto tiene un faltante de 15 mil millones de pesos.



La UNGRD es la entidad responsable de la contratación y adjudicación de la mega obra.



“Pensando en el más largo plazo, en prevenir y proteger el patrimonio de los cartageneros, el Presidente Iván Duque dijo que vamos a darle prioridad a este proyecto de Protección Costera el cual tiene una inversión que llega a los 160.000 millones de pesos. Con esta obra de la Protección Costera, vamos a tener una playa de 80 metros de ancho y 7 km nuevos de playa, lo que radica en nuevas oportunidades para el turismo de Cartagena”, señaló la Vicepresidenta Marta Lucia Ramírez.



Proplaya realizó una oferta económica por $136.398.931.554, según la UNGRD.



El consorcio está integrado por las empresas A&D Alvarado & During S.A.S (Bogotá),

Dinacol S.A.S (Cartagena), Dicon Ingeniería e Inversiones S.A.S (La Guajira) y Construcciones A.P S.A.S (Aburrá Sur).



La protección costera, proyecto urgente de Cartagena Foto: Archivo/ EL TIEMPO

Críticas al proyecto

No obstante, la licitación tuvo varios procesos accidentados con el retiro de importantes consorcios y empresas que son pesos pesados y con experiencia en este tipo de megaobras , además de cambios en los estudios iniciales, que fueron criticados por varios veedores de la ciudad.



En entrevista con La Contratopedia Caribe, Jurgen Nieuwenhoven, gerente regional y representante en Colombia de la empresa neerlandesa Van Oord Dredging Contractors, hizo críticas al proyecto y la financiación, uno de los cerca de 20 consorcios internacionales que se hicieron a un costado para el proyecto en Cartagena, hizo críticas al proyecto y la financiación.



"Luego de analizar, detenidamente, el proyecto desde sus aspectos técnicos, financieros y jurídicos llegamos a la conclusión de que el mismo no es viable, incluso para una empresa que como nosotros lleva tanto tiempo haciendo este tipo de obras", dijo el gerente de Van Oord Dredging Contractors , una empresa con 150 años de experiencia en este tipo de obras marítimas en todo el mundo, a la Contratopedia Caribe.



"Son varios los reparos técnicos que tenemos al respecto, los cuales se pueden resumir en tres grupos: el método constructivo propuesto por la entidad a cargo del proyecto, los equipos a utilizar y el diseño de algunas de las estructuras marítimas. En cuanto al método constructivo propuesto, encontramos que el mismo no tiene en cuenta, entre otras cosas, las vías de acceso a través de las cuales se deberá mover buena parte de la maquinaria que se va a emplear en la construcción de la obra", añadió el experto.



Pero tal vez lo más grave que señala el experto está relacionado con el futuro de las mismas playas de Bocagrande.



"Tampoco se tuvo en cuenta la afectación que esta forma de construcción generará a las playas en términos de contaminación e inutilidad de las mismas por periodos de tiempo prolongados"



Lo único real hoy es que Cartagena necesita urgente la protección costera para evitar que el centro histórico y la zona turística se inunden cada vez que llueve o suben las mareas. Además, porque la erosión costera es un enemigo silencioso que ronda desde hace décadas a la Ciudad Heroica.

Cartagena

