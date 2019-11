Alcalde electo busca hacer de Manizales una ciudad Verde

El concejal que andaba en bicicleta se convirtió, luego de su primer periodo en esta corporación, en el Alcalde que anda en bicicleta. Por encima de cualquier análisis político, como el hecho por EL TIEMPO, días antes de las elecciones regionales, Carlos Mario Marín fue elegido mandatario de los manizaleños.

Marín, a sus 28 años, es ahora el alcalde más joven de las ciudades capitales del país, así que entre sus desafíos no solo está demostrar que la edad no hace las gestiones, sino superar una administración que dejó un alto nivel de aceptación entre los ciudadanos. Este diario dialogó con él sobre cómo enfrentará sus retos.



¿La edad será importante para su gestión?



Considero que esa no es una limitante, tengo la preparación y he demostrado la serenidad que debe adoptar un gobernante para tomar las mejores decisiones en beneficio de la ciudad y allí vamos a estar, sin defraudar a quien siguieron este proyecto.



Este también es un llamado a los jóvenes para que tomen responsabilidad sobre las políticas en sus ciudades, debemos ser una fuente de inspiración para que cada vez haya más jóvenes haciendo política.



¿Cuál será la bandera de su Gobierno?



Sin duda será hacer a una Manizales más grande basándome en la internacionalización de la ciudad, volviendo a convertirla en lo que era hace más de 30 años, un polo de desarrollo del país. Para eso tendré tres líneas de trabajo: que sea una cuidad verde, la primera infancia como prioridad y la cultura ciudadana.



Los problemas de movilidad se vienen acrecentando ¿Cómo tiene pensado intervenirla?

El objetivo de convertir a Manizales es una ciudad verde apunta también a la movilidad. Vamos a promover el uso de la bicicleta, como lo hice desde que llegué al Concejo. Implementar un Sistema Estratégico de Transporte es también una prioridad, eso incluiría un cambio paulatino de la flota que será con un proyecto en el que se mostrará a los empresarios y la ciudadanía cómo todos ganamos con buses modernos y de combustibles alternativos.



Además, quiero cerrar el diamante del cable aéreo. En la actualidad hay tres líneas, espero lograr otras tres: una que vaya de la zona del terminal hasta las universidades; de allí hasta la comuna cinco y, partiendo desde allá, otra que finalice de nuevo en el centro. Es ambicioso, lo sé, porque costaría cerca de 400.000 millones, pero está la opción de los recursos propios, los del Gobierno Nacional y los apoyos internacionales.



Se ha contemplado la peatonalización de las calles 19 y 23 para hacer mejor el tránsito en el centro de la ciudad, ¿Apoya esta iniciativa?



Queremos que el trayecto de Fundadores al Parque del Agua sea un carril dedicado a la cultura, el arte y la gastronomía para que locales y turistas puedan venir a disfrutar de la arquitectura republicana. Esto será basado en estudios técnicos y consensuados con la comunidad, pero hacia allá debe apuntar la ciudad. Se deberán hacer intensas campañas de cultura ciudadana para mostrar las bondades de la peatonalización: como crecen las ventas y cómo se empoderan los ciudadanos del espacio público

Un gran reto es el empleo, sobre todo el juvenil, ¿Cómo abordará el tema?



Un gobernante no puede generar empleo, pero lo que sí puedo hacer es tomar decisiones para que cada vez haya más inversión en la ciudad. Por ejemplo, convertirnos en un destino turístico de clase mundial va a permitir nuevos empleos.



De otra parte, en innegable que muchas personas migran por falta de oportunidades, por eso, desde esta Alcaldía vamos a enseñarle a ellos que aquí puede haber oportunidades, pues incluiremos muchos jóvenes y mujeres en esta administración.



¿Con usted seguirá en firme el propósito de consolidar a Manizales como ciudad universitaria?



Por supuesto, e irá encaminado en que el mundo también ponga sus ojos aquí en el tema de la formación. Además, el tema - sin duda- dinamizará la economía. Las viviendas estudiantiles, bares, cafés, sitios nocturnos, deportivos y culturales tendrán más demanda. Todos son pasos lentos, pero con el apoyo de la comunidad se verán.



Usted se opuso a la construcción de la ciudadela Tierra Viva en la zona de expansión de la Reserva Río Blanco. Si demandan al municipio por ese complejo proceso, ¿Cómo lo asumiría?



Hay que esperar las sentencias judiciales para saber cuál será nuestra reacción. Cuando llegue el momento, que creo que será en varios años, voy a hacer lo que la justicia me exija.



Usted no tuvo buena relación con Felipe Calderón, gerente de la Constructora CFC. ¿Esa rivalidad acabó?



Ya tuvimos la posibilidad de conocernos, cosa que no había sucedido, y vi en él una persona tranquila. Le dije que contara con que no tengo revanchismo con lo que pasó con las demandas, o la solicitud de pérdida de investidura o la orden de arresto. Ahora lo que tengo que hacer es unir a todos los sectores para sacar adelante a Manizales.



Usted fue concejal de oposición, ¿tendría diferencias con otros miembros de la corporación los años siguientes?



Ya se ha consolidado una mayoría que quiere acompañar el proceso. Me llena de alegría que el 65 por ciento del Concejo es renovado y tiene muchas personas jóvenes. Los que nos van a acompañar no me ha pedido puestos y la agenda no ha sido de contratos sino de procesos, lo que creo que es un gran mensaje para la ciudad.



Manizales tiene uno de los más altos índices en suicidio en el país ¿Cómo asumirá este reto?



Es una enorme responsabilidad, con el tema tengo un gran compromiso, no solo como gobernante, sino como ser humano que lo padeció. Hay que darle la mano a quienes necesitan de afecto y atención médica, por eso buscaremos líneas de atención en las que, quienes lo deseen, puedan comunicarse las 24 días con expertos que puedan ayudarlos.



Además apoyaremos iniciativas ciudadanas como ‘Guardianes de la Vida’, que muestran el sentir colectivo de los manizaleños.



El Alcalde electo relató estar emocionado por la decisión de cambio por la que optó la ciudad, razón por la que ratificó su compromiso con la asociatividad y el desarrollo de la región. Aseguró que apoyará al Gobernador electo, Luis Carlos Velásquez, en importantes apuestas como la construcción de Aerocafé y la creación del área metropolitana.



Además, coincidió con Velásquez en la necesidad de desarrollar, a través de vías y urbanizaciones, el kilómetro 41 de la capital de Caldas.



Marín añadió que como parte de su plan de Gobierno, la primera infancia y la cultura ciudadana tendrán especial atención.



LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO MANIZALES​