Conservadores excluyen de terna a Pedrito Pereira y van por alcaldía

Faltando 6 meses para terminar el actual periodo de alcaldes y gobernadores, Cartagena podría sumar su séptimo alcalde en 5 años, luego de que se conociera que el partido conservador no incluyó al actual alcalde encargado, Pedrito Pereira, en la terna que hoy debe estar en manos de la presidencia de la República, que debe escoger al nuevo mandatario de La Heroica.



EL TIEMPO conoció que tres actuales funcionarios del Distrito fueron ternados por los azules.



Se trata de William Valderrama Hoyos, actual secretario de Hacienda; Jorge Lequerica Araújo, exaspirante a la Cámara por el Centro Democrático y actual director de Valorización y Claudia Almeida Castillo, actual secretaria de Educación.

Pese a la solicitud, por escrito, hecha por el alcalde de la ciudad, Pedrito Pereira, para que su nombre fuera incluido en la terna, al parecer no fue escuchado por los conservadores.



Este es un pulso entre las casas políticas de las familias Blel y Montes, que van por los 6 meses en la casa de la Aduana; pero más allá, van por la recta final de la administración, justo en la última fase de la contienda electoral que entregará alcalde para los próximos cuatro años.

Presento respetuosamente mi hoja de vida como militante de @soyconservador, profesional idóneo, ciudadano comprometido con mi tierra natal, y con la aspiración de atender de manera responsable las expectativas de la comunidad y seguir presenciando prácticas de buen gobierno. — Pedrito T. Pereira Caballero (@pedritopereirac) 25 de junio de 2019

“Aquí hay que preservar por encima de todo la estabilidad, Cartagena ha tenido, por razones que todos conocen, tantos altibajos, que el valor más preciado en este momento es la estabilidad”, dijo desde Cartagena el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo.



El partido conservador había dado el aval al sancionado Antonio Quinto Guerra Varela para ir por la alcaldía de Cartagena pese a que la Procuraduría había hecho públicas las inhabilidades del aspirante, quien una vez ganó las elecciones atípicas, de mayo del 2018, solo duró en el cargo 15 días, ahondando así la crisis administrativa y de interinidad de la ciudad.



“En momentos en que se agita la arena política, lo menos es pensar que la política barata vaya a jugar un papel en la designación de un nuevo alcalde”, sumó el Procurador, quien agregó “No quiero influir en la decisión que vaya a tomar la Presidencia de la República pero me parece que no hay que permitir que la politiquería electoral se meta en un proceso electoral que a partir de hoy comienza a vivir el país durante cuatro meses”.



John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas