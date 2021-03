Consentimiento informado para la vacuna: cómo es y dónde lo encuentro

El Ministerio de Salud avanza en la vacunación de quienes conforman la primera etapa de administración del biológico contra el covid-19. En esta fase están incluidos quienes conforman el personal de salud de primera línea de atención contra el virus y los adultos mayores de 80 años.



Para el caso de los adultos mayores, las EPS están contactando con ellos para que asistan a su cita para vacunarse. Un ejemplo es la EPS Compensar, la cual les explica a sus inscritos como es el proceso en mivacunasispro.com y el consentimiento informado de Compensar, un requisito antes de vacunarse o decidir no hacerlo.



A todos los inscritos en Compensar que les toque el turno para aplicarse el biológico, deben firmar el consentimiento informado de Compensar. Del mismo modo, cada EPS le pedirá que lea y firme dicho documento antes de aplicarse o rechazar la vacuna.



Al firmar el consentimiento informado de Compensar la persona acepta de manera autónoma su voluntad de recibir o no el esquema completo de vacunación contra el covid-19.



En cada punto de vacunación la persona recibirá el documento, deberá leerlo para informarse sobre los riesgos y beneficios que tiene la vacuna y si desea aceptarlos, y -antes de firmarlo- deberá confirmarle al encargado de la vacuna si comprendió o no todo lo que indica el documento. Esto aplica tanto en caso de aceptar o de rechazar el biológico, pues estos datos se registraran a través de dicho documento y en la plataforma PAIWEB, plataforma designada para el seguimiento del proceso de vacunación en el país.



En el caso del consentimiento informado de la vacuna de Compensar, las personas pueden revisar su cita para la aplicación del biológico en la plataforma MiVacuna Covid-19 y -también- las IPS asociadas a Compensar se comunicarán a través de un mensaje de texto o una llamada telefónica con cada persona agendada.



El consentimiento informado será archivado en la historia clínica de cada persona.



