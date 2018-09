¡No se deje tumbar! Calcule qué tan bueno es para detectar ofertas

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) está con la lupa puesta en la detección de irregularidades en la propaganda comercial en el mercado colombiano.

Durante este año, la SIC ha multado a varias empresas por un valor que supera los 6.800 millones de pesos, por este tipo de irregularidades al momento de engañar al consumidor con la información que suministra en la propaganda comercial, marca o leyenda que induzca a error a las que se interesan en el producto y afecte su comportamiento económico.



Fidel Puentes, superintendente delegado para la protección al consumidor de la SIC, manifestó que como consumidores debemos informarnos bien, saber en realidad qué es lo que estamos comprando y mirar si lo que dicen que está en oferta sí lo es, comparando a cómo están los productos.



El funcionario explicó que un producto en promoción debe establecer con claridad cuál es la oferta, cuánto tiempo estará, las unidades disponibles y todo lo que llene al usuario de información.



EL TIEMPO desarrolló un test que lo ayudará a conocer qué tan bueno es para detectar si una oferta es buena o si es engañosa.

Sobre las publicidades de turismo con ‘todo incluido’, Puentes señala que el consumidor debe informarse de qué le están ofreciendo, en este caso se entiende que están brindado un servicio completo. “Habría lugar a una eventual sanción de no ser así”, manifiesta.



Sobre los viajes aéreos, explica, por regla general, en Colombia se debe informar el valor final del vuelo, por lo que esa tarifa debe incluir los impuestos. “En San Andrés, por ejemplo, hay un impuesto de entrada, el cual debe estar en las condiciones de compra indicando que no incluye esa tarifa”, señala.



Y en compras a través de internet, como recomendación, Puentes indica que el consumidor debe prevenir quién es la empresa o persona a quién le está comprando. “Es preferible que tenga domicilio en Colombia, conocer cuál es el domicilio de la compañía para eventualmente reclamar. No hay que comprar con los ojos cerrados y cómo es el comportamiento cuando hay quejas”, señala.

Estos son los ‘tips’ para no caer en ofertas engañosas

“El gran consejo al consumidor es no meterse los dedos a la boca, verificar que lo que le están vendiendo no es un engaño”, señala Puentes, quien da estos consejos a la hora de comprar:

Informarnos bien sobre qué es lo que estamos comprando.

Comparar a cómo están los productos que están en oferta en caso de que exista algún incentivo por la compra.

Verificar que la empresa o persona a quién se le está comprando goce de buena reputación a la hora de alguna reclamación.

Denunciar ante la SIC las irregularidades que encuentren.

NACIÓN