Alerta en Risaralda por presencia del Eln en Mistrató

Víctor Manuel Tamayo, gobernador de Risaralda, corroboró el hallazgo por parte del

Ejército Nacional de una bandera alusiva al Eln y un explosivo en zona rural de Mistrató, Risaralda.

El primer mandatario departamental se mostró preocupado por lo sucedido en la vereda Mampay, corregimiento de San Antonio del Chamí, este lunes.

Durante la mañana de este miércoles, el gobernador se comunicó vía telefónica con el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien está fuera del país, pero dijo que a su regreso hará un consejo de seguridad.



Tamayo aseguró que “le manifestaré la importancia de retornar la Brigada Móvil

para los límites de Risaralda y Chocó, no vamos a permitir que el occidente se nos deteriore en tema de orden público, ha sido un remanso de paz y tranquilidad durante los últimos años y así va a seguir”.



El coronel Leonel Hernández, comandante de la Octava Brigada, señaló que "el caso ocurrió hace dos días durante la noche, fue instalada una bandera con una mina antipersonal, el Ejército le prestó la seguridad al grupo de Antiexplosivos de la Policía para desactivar la mina. Es una acción que hace mucho tiempo no realizaba el Eln y lo hicieron con el ánimo de mostrar una fuerza que no tienen”.



Debido a esta situación, por determinación del gobernador, ya se aumentó la presencia

militar en esta zona el departamento.



El coronel Hernández considera que las tropas del batallón San Mateo y el Plan Meteoro son suficientes para garantizar la seguridad en la zona.

PEREIRA