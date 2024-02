Consejo de seguridad en Santander de Quilichao, Cauca: anuncian llegada de 470 soldados

Un consejo de seguridad presidido por el ministro de Defensa Iván Velásquez Gómez se llevó a cabo en Santander de Quilichao, norte del Cauca, tras la recientes acciones violentas de grupos armados contra la población civil.

En el encuentro, el Ministro manifestó que las comunidades que habitan la zona y que se resisten a ser instrumentalizados por parte del Estado Mayor Central, no están solas y que además de “reconocerles su valor”, la Fuerza Pública prestará mayor atención y que estos casos serán presentados en el mecanismo de verificación del cese al fuego que se tiene con este grupo.



“Este mecanismo no es simplemente la presentación de hechos para una eventual verificación, sino que el mecanismo tiene que cumplir sus funciones, y no puede haber cese si no existe un mecanismo eficaz de verificación”, afirmó Velázquez.



El ministro anunció en este departamento la llegada de 470 soldados, en marzo y mayo de este año.

Consejo de seguridad en el Cauca. Foto: Mindefensa

En el encuentro también se abordaron temas como el reclutamiento forzado, la minería ilegal, la extorsión, entre otros.



Otro de los acuerdos logrados en este consejo de seguridad fue la realización de mesas técnicas entre el gobierno departamental y nacional, así como con las comunidades para evitar el cierre de la vía panamericana como una acción de hecho. Priorizando siempre el diálogo, reconocimiento y la inclusión.

También se solicitará a la Unidad Nacional de Protección que los alcaldes y alcaldesas tengan sus esquemas de seguridad y puedan desplazarse en los territorios para cumplir su misionalidad.

Además, se implementarán estrategias para el incremento de la matrícula escolar, de tal manera que los niños y niñas no sean vulnerables al reclutamiento de actores armados y grupos de delincuencia organizada.

"Se trabajará articuladamente con los ingenieros del Ejército Nacional para proveer puentes y conectar las veredas y diferentes territorios del Cauca. Se solicitará verdaderos gestos de paz de los actores armados sentados hoy en mesa de diálogo, para que la tranquilidad retorne a la población y a sus territorios".

En la reunión estuvieron la ministra de Educación Nacional, Aurora Vergara Figueroa; el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, alcaldes de los municipios del norte del departamento, la cúpula militar y de Policía y mandos territoriales.

