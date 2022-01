En las últimas horas se presentaron 135 casos positivos y cero fallecidos por covid-19 en Cartagena



Johana Bueno, directora del DADIS, invitó a las personas que presenten síntomas relacionados a la Covid-19, o aquellos que sean sospechosos o casos probables, y en especial quienes hayan tenido contacto directo con una persona diagnosticada.



“Nuestro llamado es a que no se queden en casa si presentan síntomas. La invitación es que se acerquen a los puntos de toma de muestra COVID-19, que están distribuidos en toda la ciudad de Cartagena con un amplio horario de atención” añadió la directora del Dadis.

EPS están listas



Estos son los puntos de tomas de muestra, según las EPS MUTUAL SER, SURA, SALUD TOTAL, SANITAS, COOSALUD, COMPENSAR Y FAMISANAR:



IPS HEALTH CARS

Sede Health Cars. Barrio España. Carrera 44C Nº 29 - 114. Centro Médico Estríos, primer piso. Horario: 08:00 a.m. a 12:00 p.m. y 01.00 p.m. a 05.00 p.m.

De lunes a viernes.



FAMISANAR:

IPS LOGROS

Santa Lucía CRA 70 # 31b/60 Manzana I lote 5. (Punto de referencia: Notaría 5.)

Horario: 08:00 a.m. a 12:00 p.m.

De lunes a viernes.

Teléfono: 3127874767

No se requiere cita previa.



IPS LAFONT EN CASA

Castillo Grande. Av. Piñango Calle 5a número 655.

Horario: 08:00 a.m. a 4:00 p.m.

De lunes a viernes.

Teléfono: 3116609445 - 6659333 ext. 101-107

Se requiere cita previa.

Mostrando el carnet de vacunación para ingresar a evento. Foto: Cortesía

Amplios horarios

MUTUAL SER:

IPS CAMINOS

Sede Ronda Real. Sede contributiva, local 235D. Tercer piso

Barrio Olaya Herrera. Calle 31C. Nº. 52 -26, sector Once de noviembre

Barrio La Consolata Mz H Lote 4. Referencia: Entrada Barrio San Fernando.

Horario: 06:00 a.m. a 11.00 a.m.

De lunes a viernes.



IPS CRECER

Barrio El Prado. Calle 30 No.34-24

Barrio Bruselas. Transversal 39 No.26-32

Barrio Amberes. Carrera 44 No. 28-105

Horario 07:00 a.m. a 07.00 p.m.

De lunes a viernes.

IPS CUIDANDO SEGURO EN CASA

Oficina Mutual Ser, Barrio Canapote. Calle 60 Nº. 16-17

Horario 08:00 a.m. a 11.00 a. m.

De lunes, miércoles y viernes.



En esta sede se atienden solo a las personas afiliadas a Mutual Ser. Los afiliados a Coosalud, Sanitas, Sura y Salud Total pueden acceder a la toma de muestras domiciliarias.



COOSALUD:

Oficina Coosalud Olaya Herrera

Barrio Olaya Herrera. Calle 31D #52 - 136

Horario: 07:00 a.m. a 12.00 m

Lunes a viernes.



Oficina Coosalud Barrio el Pozón

Barrio El Pozón. Calle La Paz Mz 169 - L12 Sector Ciudadela.

Horario: 08:00 a.m. a 11.00 a.m.

Lunes, miércoles y viernes.





Droguería Evedisa, en el Centro Comercial Olaya Plaza

Barrio Olaya Herrera. Sector Estela, calle 32B - Centro Comercial Olaya Plaza

Horario: 07:00 a.m. a 12.00 m

Lunes a viernes.



IPS Fundación Coosalud

Olaya Herrera Sector 11 de noviembre. CRA 56 Nº. 31b - 28

Horario: 07:00 a.m. a 12.00 m, lunes a viernes

Sábados de 08:00 a.m. a 11.00 a.m.



Somedyt IPS, sede Líbano

Barrio República del Líbano. Calle 31b · 49 - 09 Sector Cuatro Vientos

Horario: 07:00 a.m. a 03.00 p.m.

Lunes a viernes.



Somedyt IPS, sede Los Alpes

Urbanización Los Alpes, transversal 74 #31C - 59

Horario: 07:00 a.m. a 12.00 m.

Lunes a viernes.



IPS Salud Sion

Barrio Santa Lucía. Mz E lote 20 69 a 85

Horario: lunes a viernes de 07:00 a.m. a 03.00 p.m.

Sábados de 08:00 a.m. a 11.00 p.m.



Seysol Group S.A.S

Mamonal Centro Empresarial Bloc Port local 40

Horario: lunes a viernes de 07:00 a.m. a 03.00 p.m.

Sábados de 08:00 a.m. a 11.00 p.m.





