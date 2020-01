Este es el 'top 10' de las ciudades más calurosas de Colombia

Archivo particular

Las recomendaciones que emite el Ideam para los días restantes de la temporada seca son: abstenerse de realizar fogatas en zonas rurales o boscosas; no hacer quemas presiembra, ya que, por lo general, estas se salen de control; no dejar colillas de cigarrillo mal apagadas en zonas rurales o boscosas y no dejar vidrios ni pedazos de botella en estas áreas. Todo esto con el fin de evitar condiciones que favorezcan, en algún momento dado, la propagación del fuego.