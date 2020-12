Conmoción en Pereira por madre que asesinó a su bebé de dos años

Hay conmoción entre los pereiranos luego de conocerse un estremecedor crimen. Una mujer asesinó con arma blanca a su propio hijo, un menor de dos años.



Los hechos se registraron en la madrugada del lunes pasado en el sector del Parque Industrial de Pereira. Sobre 5:00 de la mañana, los habitantes del conjunto residencial Mirador de Llano Grande escucharon gritos de una mujer al interior de una de las viviendas.



Según diferentes versiones , la mujer es conocida en la zona por su abierta profesión de fe y a esa hora se le escuchó gritar pidiendo perdón a Dios, lo que alertó a los vecinos.



Los habitantes cercanos al bloque 63, donde ocurrieron los hechos, llamaron a las autoridades y -mientras estas llegaban- buscaron ingresar a la vivienda forzando la puerta. Al hacerlo se encontraron una desgarradora escena: el menor estaba tendido en el suelo, desnudo y tenía varias heridas de arma blanca. Junto a su cuerpo estaba su madre, en aparente estado de shock.



“Este es un hecho muy lamentable que entristece al pueblo pereirano. Una madre, al parecer con arma blanca, le quita la vida a un niño de dos años. Cuando los uniformados llegaron se hizo la inspección al lugar de los hechos con los expertos forenses, la mujer fue capturada y posteriormente llevada para hacerle una valoración médica porque sufrió un desmayo", precisó el coronel Juan Carlos Morales, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

El oficial indicó, además, que el caso ya está en mano de las autoridades judiciales que están surtiendo la audiencia de legalización de captura y, posteriormente, la orden de detención que consideren pertinente.



La Fiscalía ya tiene en su poder el material probatorio recopilado en el lugar de los hechos. Se espera que la mujer no sea considerada inimputable pues no tiene antecedentes de padecer una enfermedad psiquiátrica.



De acuerdo con el reporte de las autoridades, los vecinos llamaron también -en un primer momento- padre del menor, que al parecer no se encontraba en la vivienda y quien sería uno de los primeros que presenció la escena.



Por el momento se desconocen los motivos que habrían llevado a la mujer a acabar con la vida de su hijo. Sin embargo, esperan esclarecer el hecho con las declaraciones que haga la mujer en medio de las audiencias que surtirán esta semana y el resultado de las investigaciones que tengan lugar durante el proceso.

