Conmoción en Cartagena por nuevo caso de feminicidio: víctima tenía 28 años

A sus 28 años de edad, Laura Vanessa Ojeda Vásquez, fue asesinada por su compañero sentimental en Cartagena (Bolívar). El hecho se registró en la madruga del pasado miércoles 20 de marzo.

Laura había celebrado su cumpleaños el pasado 10 de marzo. Solo diez días después, le quitaron la vida en frente de su pequeño hijo de 8 años. Presuntamente, el asesino, de 22 años, la asfixió.

Este trágico hecho ocurrió en el barrio Loma Fresca, sector la Bendición de Dios, en las faldas de La Popa.

Según información entregada por la madre de Laura a medios locales, ella vivía con su compañero sentimental desde hace varios meses. La progenitora de Laura reveló que su hija era maltratada por su pareja, por lo que ella le aconsejó dejarlo. También intentó hablar con su yerno, pero él no le respondió sus mensajes y llamadas.

El pequeño hijo de Laura salió corriendo a avisar de la situación al padre del compañero sentimental. El hombre llegó a la casa y encontró a Laura tirada en el piso e inconsciente. Justo con el victimario, trasladaron a la joven a una clínica en el Pie de La Popa, donde falleció.

"Me avisaron como a las 7:00 a.m. Solo me dijo una hermana del tipo ese (del compañero de Laura) que mi hija había fallecido. No me dijeron más nada”, contó la mujer.

La Policía capturó al presunto agresor de Laura después de que este la llevó al centro médico.

#NoEsHoraDeCallar

Recuerde que para denunciar violencias basadas en género puede comunicarse a las líneas de la Fiscalía General de la Nación en el número a nivel nacional 018000919748, desde su teléfono celular marcando el 122 o en Bogotá en el 601 5702000.

También puede hacerlo mediante la línea 155 de orientación a mujeres víctimas de la violencia de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y Policía Nacional o marcando el 123.

