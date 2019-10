Tormenta política por denuncia de que 'narcos’ financian a candidato

Un trino del representante a la Cámara de Risaralda por el Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo Chujfi, desató una tormenta política en este departamento. “La Gobernación de Risaralda y la Alcaldía de Pereira se la están disputando entre: El cartel del Norte del Valle, contratistas de la Gobernación y el Municipio... ”, aseveró el congresista en su cuenta de Twitter.

Inmediatamente después del trino del Representante se armó la polémica y muchos le exigieron que dijera a qué campañas se refiere exactamente o que diera nombres propios. Vallejo les respondió que sus denuncias ya las tienen las autoridades (la Fiscalía y el Ministerio de Defensa) y que espera una investigación y resultados prontos.



Otros critican severamente al congresista porque como no ha dado nombres todos los candidatos quedan en entre dicho menos los avalados por el Centro Democrático, que tiene aspirantes a la Gobernación de Risaralda y las Alcaldías de Pereira y Dosquebradas, entre otros municipios de Risaralda.



En diálogo con EL TIEMPO el congresista Vallejo ratificó totalmente su trino y explicó que este se soporta “en informaciones de cuatro diferentes fuentes, incluso por organismos de inteligencia del Estado que vienen advirtiendo de la presencia de financiación de narcotraficantes pertenecientes al norte del Valle, que vienen infiltrando las campañas políticas a la Alcaldía de Pereira y posiblemente a la Gobernación de Risaralda”.



El parlamentario reveló que una de esas fuentes es “un funcionario de alto nivel del Municipio de Pereira”.



El congresista señaló que “no es normal a veces ver esos ríos de dinero en la política, que no dejan otra sensación distinta a que esa plata con que financian las campañas políticas con absoluta seguridad es plata que proviene de actividades ilícitas o de lo que yo llamo carteles de contratistas”.



Cabe recordar que con la candidata al Centro Democrático, hay ocho aspirantes a la Alcaldía de Pereira.



A la pregunta de qué opina que a él lo estén señalando de poner en duda todas las campañas con excepción de las del Centro Democrático, Vallejo fue evasivo. Respondió que “estoy advirtiendo la presencia de dineros del narcotráfico en el ejercicio democrático del próximo 27 de octubre. Es mi deber como congresista de la República y como líder político del departamento y de Colombia advertir que eso está ocurriendo. Además, esto no es nuevo, lo vengo advirtiendo desde hace dos meses”.



Este medio le insistió en la pregunta y Vallejo aseveró que sus "fuentes" denuncian "una campaña a la Alcaldía de Pereira".



Sin embargo, en los comités de seguimiento electoral que se realizan periódicamente este tema no ha sido discutido.