Clínica confundió cuerpos de bebés y los entregaron a familias equivocadas

Un doble dolor vive la familia Marín Londoño a cuenta de un error cometido en la Clínica Ospedale de Manizales. Allí confundieron el cuerpo que su bebé, de alrededor de seis meses de gestación que acaban de perder a causa de un aborto espontaneo. Su cuerpo fue entregado a otra familia quien ya se disponía a cremarlo.



El cuerpo fue confundido con el de un bebé del mismo tiempo de gestación que también murió en el vientre de su madre, pero que había fallecido el pasado 25 de octubre, no el 28, como fue el caso de su hijo.



“Un camillero le entregó el bebé a una funeraria, que ni siquiera era la mía, con la boleta de salida de mi esposa. Él mismo reconoció que lo entregó sin fijarse en el documento que decía el nombre de la madre. El bebé que se iban a llevar era otro al que aún le estaban haciendo estudios para esclarecer el motivo de la muerte”, indicó Anderson Mauricio Marín, padre del bebé.



La indignación de la familia creció al enterarse que su bebé ya había tenido velación y estaba ad portas de la cremación con la familia equivocada.



“Cuando llegó mi funeraria por el cuerpo no estaba, pues el otro cuerpo estaba en estudios fuera de la clínica; ahí nos dimos cuenta del error; en medio de la conmoción bajé a la morgue y estaba el espacio de mi hijo rotulado, pero no estaba el cuerpo”, comentó Marín.



De acuerdo con el relato del padre, por poco tiempo no puede sepultar él a su hijo. “A mi bebé no lo cremaron porque faltaba la firma de un documento, pero ya estaba en el cementerio cuando pasó todo, eran casi las 10:00 de la noche”, comentó Marín.



Después del suceso, la familia pudo recuperar el cuerpo del bebé, quien tenía alrededor de 24 semanas de gestación y pudieron darle sepultura. Sin embargo, aseguraron que llevarán el caso hasta la última instancia.



“Nos citaron a una reunión y nos pidieron disculpas, aceptaron el error, pero es una situación muy grave. Nosotros vamos a denunciar la situación porque puede pasarle a cualquier otra persona y cosas como estas no pueden quedar solo en pedir perdón”, añadió.



Al respecto, la Clínica Ospedale, señaló que el hecho sí se registró y fue un "error humano" y afirmaron que “se iniciaron las respectivas investigaciones, donde se identifica un incumplimiento en los estrictos protocolos que se han definido por la clínica; por lo cual se establecerán en el proceso mayores barreras que eviten errores futuros de este tipo”.



Desde hace varios meses son recurrentes los cuestionamientos sobre los servicios de esta clínica; varias personas han adelantado plantones y recolección de firmas que buscan la revisión de la situación al interior del centro hospitalario.



Uno de los promotores ha sido Christian Pérez, activista de salud desde hace más de una década, y ahora concejal de Manizales.



“Hemos venido señalando que se mantiene colapsada; además recibió 110.000 usuarios de Asmet Salud sin tener capacidad y conocemos de renuncias por sobrecarga laboral. Hemos acudido a autoridades para que intervengan y seguimos a la espera de que algo pase”, apuntó Pérez.



El Tiempo consultó con la Secretaría de Salud de Manizales cuál sería el proceder en este caso, y se informó que, desde su Área de Calidad, se adelantan las investigaciones para esclarecer lo sucedido y “una vez termine, se emitirá un pronunciamiento, en caso de que haya lugar”.



Este no es el primer caso de este tipo que se presenta este año en la ciudad, en enero pasado, otra familia se percató de que el cuerpo de su padre fue llevado a otra ciudad al confundirlo con otra persona. Sin embargo, tras un largo proceso les entregaron solo las cenizas. El hecho se registró en la cínica Avidanti.



