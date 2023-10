Confrontación del alcalde de San José de Guaviare tras comentarios hacia su esposa

Horas antes de que iniciara la jornada electoral del 29 de octubre, en la que se elegirán gobernadores, alcaldes, concejos municipales, asambleas departamentales y representantes a las juntas administradores locales, un escándalo se presentó en la capital del departamento del Guaviare.



El alcalde de San José del Guaviare, Ramón Guevara, protagonizó un escándalo luego de salir de una fiesta de disfraces en la capital del departamento.



El hecho se conoció a través de un video que se publicó en redes sociales en el que el burgomaestre protagoniza una pelea con otro hombre fuera de una discoteca.

El alcalde dio declaraciones sobre el suceso en un medio nacional, en el cual manifestó que, como cualquier persona, no iba a dejar que lanzaran improperios contra su señora esposa, ya que eso fue lo que ocurrió antes que decidiera responder con golpes hacia un sujeto que se encontraba en el lugar.



"Yo estaba ayer compartiendo con mi esposa y unos amigos y el señor empieza con unas palabras morbosas hacia mi esposa, a irrespetarla, ustedes se imaginarán, y como todo ser humano, uno tiene cierto límite, le hice el reclamo, él me tiró y yo me defendí", comentó Guevara en el medio de comunicación.

Vean esta belleza…a los puños se fue el alcalde de San José de Guaviare: “lo hice por defender a mi esposa”.



En diálogo con la W, el alcalde se defendió y señaló que un hombre “morboseó” a su esposa en medio de una fiesta de Halloween… vía @josedavid88_ pic.twitter.com/rlBLV6O7Ov — María Camila Díaz Roa (@ma_camiladiaz) October 28, 2023

Con respecto al hombre, que supuestamente le lanzó comentarios irrespetuosos a la esposa del mandatario, se trataría de un funcionario del hospital de San José del Guaviare y el alcalde ya habría interpuesto acciones legales en contra del sujeto.



"Sé que me salí de casillas, uno no debe actuar de esa manera, pero tampoco se debe irrespetuar a las mujeres y morbosearlas de esa manera (..) El mensaje es que, independientemente de que sea o no alcalde, siempre voy a hacer respetar a mi esposa" , continuó el alcalde.



Las autoridades no intervinieron en el momento del hecho, ya que el alcalde y sus acompañantes se encontraban en un evento de carácter público, por lo que más adelante, se acercaron al lugar para conocer la identidad de quien agredió al primer mandatario de San José del Guaviare.



LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

