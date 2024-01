Martínez declara 'la guerra' a Pinedo: no lo reconoce como alcalde de Santa Marta

Rafael Martínez, el nuevo gobernador de Magdalena del partido Fuerza Ciudadana, volvió a encender el escenario político en ese departamento al lanzar fuertes críticas contra el alcalde, Carlos Pinedo, quien le arrebató la alcaldía al caicedismo después de doce años de dominio absoluto en Santa Marta.



En el evento de su toma de posesión como máxima autoridad departamental, Martínez, figura de confianza del exgobernador Carlos Caicedo, dejó claro que no reconocerá a Pinedo como alcalde y que por el contrario le liderará una oposición constante desde su cargo.

En su discurso acusó a Pinedo de encarnar la narcopolítica en Magdalena y de haber "robado descaradamente la alcaldía a Jorge Agudelo", el candidato respaldado por Fuerza Ciudadana.



En ese orden, Martínez ratificó que hubo irregularidades en el proceso electoral, y le advirtió al nuevo alcalde de Santa Marta que como gobernador se opondrá a cualquier intento de borrar el legado del caicedismo en la ciudad.



Además, dijo que respaldará todas las acciones legales en curso para revocar a Pinedo y buscará restablecer la justicia, respetando la voluntad del pueblo manifestada en las urnas.



"El pueblo eligió a Agudelo, pero los políticos corruptos de esta región se robaron esa victoria con actos indebidos, impulsados además por la comisión escrutadora local (…) no reconoceremos dicha autoridad y la institucionalidad de ese acto que atenta contra la democracia”, dijo el gobernador.



En su discurso, no solo ratificó su lealtad a Carlos Caicedo, sino que también no escatimó elogio, comprometiéndose a dar continuidad a los proyectos pendientes de su administración. La presencia de Caicedo en el evento añadió un componente de respaldo explícito a Martínez.



“Eres mi maestro y aquí estoy por toda tu enseñanza”, le dijo Martínez a Caicedo, quien también tuvo un espacio para intervenir en el que indicó que el departamento queda en buenas manos con Rafael Martínez.

Pinedo le responde a Martínez y lo invita a que se dedique a trabajar

La respuesta de Carlos Pinedo no se hizo esperar y fue a través de sus redes sociales. En su red social de X acusó a Martínez de carecer de criterio propio y de limitarse a repetir las palabras de su líder político, Carlos Caicedo.



En ese sentido, Pinedo lo catalogó como un "esbirro" que se escuda en la figura de su amo y no tiene autonomía en sus decisiones.



“¿Quién es usted señor @mrafael70? Ya lo había dicho: un esbirro que se escuda en la bota del pantalón de su amo, y se expresa repitiendo lo que él le dice porque usted no tiene criterio propio”, le preguntó Carlos Pinedo a Martínez.



Asimismo, agregó que “Mi líder natural es Dios y soy autónomo en mis decisiones, creo que, en el caso suyo, esas condiciones las encarna el mismo personaje”.



Finalmente le dijo: “Haga lo que quiera, que de Santa Marta, de la mano del pueblo, me encargo yo".



Esta confrontación política entre Martínez y Pinedo muestra la polarización de ese departamento que se intensifica con la llegada al poder de un nuevo grupo político a la ciudad de Santa Marta.

