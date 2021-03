'La guerra ajena' que no deja en paz al pueblo indígena Awá, en Nariño

El exterminio del pueblo indígena Awá en Nariño es una triste realidad, pero lo que es peor sus líderes son asesinados en medio de una guerra ajena que llegó hasta su territorio y que cada vez se recrudece más.

Detrás están los grupos armados ilegales que invadieron sus territorios ancestrales y no se quieren ir, así lo aseguran sus representantes en la extensa región.



A la muerte de sus hombres y mujeres se suman las constantes amenazas, los desplazamientos masivos y confinamientos en los distintos resguardos ubicados en los municipios de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte, principalmente.



El pasado 24 de febrero fue el fiscal del resguardo Piguambi Palangala, Jhon Albeiro Pai Pascal, quien fuera asesinado por desconocidos que le propinaron varios disparos con arma de fuego en el corregimiento de Llorente, zona rural de Tumaco.



Una guerra que no es nuestra llega a nuestro territorio, nos involucra y riega nuestros campos con la propia sangre de nuestros hermanos indígenas FACEBOOK

Ante este lamentable hecho la denuncia de los miembros del resguardo no se hizo esperar.



“Nuevamente y como siempre elevamos nuestra voz de protesta porque una guerra que no es nuestra llega a nuestro territorio, nos involucra y riega nuestros campos con la propia sangre de nuestros hermanos indígenas”, manifestaron los líderes de la comunidad.



Además, insistieron: “exigimos a los actores armados que no se nos vincule en esta guerra, respetamos todo tipo de organización armada, política, religiosa, etc.”.



También le pidieron a la Unidad Nacional de Protección que se inicie la ruta de protección colectiva en su resguardo, para que se garantice la vida de sus líderes.



Tres días antes de la muerte de Pai Pascal, la misma suerte había corrido Marco Pai, quien se desempeñó como gobernador del resguardo indígena La Brava, cuando tres sujetos desconocidos le dispararon en varias ocasiones a la altura del kilómetro 56 de la vía que de Tumaco conduce a Pasto, según la Unidad Indígena del Pueblo Awá, Unipa, al parecer por “incumplir las restricciones de movilidad impuestas por un grupo armado ilegal en la región”.

Indígenas piden a los actores armados que los mantengan al margen de los conflictos. Foto: Archivo particular

Sobre este hecho la misma organización indígena reveló que “en esta zona no se garantiza el goce efectivo de los derechos fundamentales tales como: el derecho a la vida, a la integridad, a la movilidad, a la libertad”; pero igualmente declaró que se vulnera el acceso a las necesidades básicas.



Así fue como ocurrieron las dos primeras muertes de líderes indígenas del Pueblo Awá en lo que va corrido del presente año.



Durante el año 2020 y en plena pandemia fueron asesinados en la región cuatro indígenas Awá.

Dos jóvenes desaparecidos

A la grave crisis humanitaria que vive el Pueblo Awá, ahora se suma la desaparición desde el pasado 16 de febrero de dos jóvenes identificados como Miguel García Pai, de 23 años y Álvaro Pascal García, de 18 años de edad, quienes pertenecen al resguardo indígena de El Gran Sábalo, comunidad San Jacinto.



Según las versiones de sus familiares, ambos inicialmente fueron retenidos y luego desaparecidos por un grupo armado ilegal aún no identificado que opera en el corregimiento de Llorente.



Hasta el momento se desconoce su paradero, mientras que la Unipa le hizo un llamado al Gobierno Nacional que garantice el respeto por los derechos humanos de los miembros de la etnia.



“Solicitamos que se declare la crisis humanitaria que viven los resguardos Awá de los municipios de Tumaco y Barbacoas”, afirmó esa organización.



MAURICIO DE LA ROSA

PASTO

