Confirman secuestro de dos soldados en el Catatumbo

Las autoridades en Norte de Santander confirmaron el secuestro de dos soldados del Ejército Nacional en el corregimiento Guamalito, en zona rural del municipio de El Carmen, Norte de Santander.



Los soldados fueron identificados como Jesús Alberto Segovia Muñoz y Yonny Andrés Ospino Castillo, quienes están adscritos al Batallón Energético Vial N°10, y desarrollaban operaciones de seguridad en el Catatumbo.



(Además: Así se resolvió el crimen de dentista colombiano en un pueblo de Chile)

Según el reporte preliminar, los dos uniformados fueron interceptados por hombres armados que transitaban en una camioneta. El secuestro se registró a las 11 de la mañana de este martes.



El Comando Operativo Energético N.° 1, unidad militar orgánica de la Segunda División del Ejército Nacional, informó que los soldados habrían sido secuestrados por integrantes de un Grupo Armado Organizado que opera en la zona.



(Le puede interesar: Él es el pastor que profetizó la llegada de Jesús y ahora no aparece)



“De forma inmediata se informó a las autoridades competentes y se desplegó un dispositivo, con el fin de ubicar a los uniformados. Hacemos responsables a esta estructura de la integridad de nuestros militares, repudiamos este hecho con el que se violan flagrantemente los derechos humanos y se incurre en graves infracciones al derecho internacional humanitario”, señala el comunicado.



En el lugar fueron desplegadas tropas del Ejército y Policía Nacional, y se incrementaron los sobrevuelos desde helicópteros con el objetivo de localizar a los dos uniformados.



(En otras noticias: Me quitaron la nariz a mordiscos y quiero que otras no sufran como yo)



En esta región del país delinque el Eln, Los Pelusos y disidencias del frente 33 de las Farc. De igual manera operan varios grupos armados y bandas criminales que se disputan el control territorial y las rutas del narcotráfico que conectan con el sur del departamento del Cesar.



CÚCUTA