Bajo el lema “¡Vuelve y juega!”, el Carnaval de Negros y Blancos en la ciudad de Pasto ofrecerá una amplia y variada programación, en la que como cada año ocurre, los multitudinarios desfiles se constituyen en la mayor atracción, obviamente complementados con el tradicional juego del cosmético y el talco, infaltables en todas sus calles y avenidas.



Desde este 28 de diciembre cuando despega el pre carnaval y a partir del 4 de enero de 2023 cuando oficialmente se da apertura al máximo evento de los pastusos, la alegría y el arte se confunden en la capital de Nariño.



El gerente de la Corporación del Carnaval de Negros y Blancos, Corpocarnaval, Andrés Jaramillo, asegura que el evento en su versión 2023 tendrá un costo de 7.900 millones de pesos que están plenamente garantizados, lo que también será prenda de garantía para que cultores y artesanos del carnaval brillen con luz propia a través de su creatividad y su magia.



Aunque no se atreve a revelar el número de turistas que llegarán a Pasto para gozar y disfrutar en la fiesta del 4 al 6 de enero del año que se avecina, maneja el dato de que son alrededor de 300.000 vehículos los que fácilmente pueden ingresar a la ciudad.



¿Cómo será el retorno del Carnaval de Negros y Blancos en Pasto, después de dos años de interrupción por efectos de la pandemia por covid-19?



El retorno es un poco incierto, así como en los otros carnavales, no sobre el tema cultural sino sobre la capacidad de carga que vamos a tener de espectadores porque la gente está con ganas de salir a disfrutar mucho y darse la oportunidad de conocer el tema cultural que abarca el Carnaval de Negros y Blancos.



¿Habrá más magia y colorido en los distintos desfiles con respecto a otros años?



Creo que la evolución del arte cuanto a las obras artísticas sorprende cada año, el tema artístico está represado, la creatividad también está represada y eso hace que las obras fluyan; habrá unos diseños de acuerdo a los prototipos bastante interesantes, esperamos que una vez desfilen por la senda del carnaval, encontremos obras que nos asombren porque la creatividad de los artistas nariñenses es bastante alta.



¿Qué ha hecho Corpocarnaval para mejorar la calidad de las carrozas y comparsas que desfilan por la senda del carnaval?



Nosotros no mejoramos la calidad, pero si trabajamos por el bienestar de todos los artistas. Hemos logrado cosas muy interesantes en cuanto a recursos se refiere; la Alcaldía de Pasto garantizó el noventa por ciento del presupuesto total del carnaval y se generó el diez por ciento de incremento en el sector cultural no solo para carrozas sino para todo el componente, además podemos garantizar la premiación con los recursos de la Alcaldía y entregar los aportes, eso ya es una garantía para los artistas.

¿Qué tan comprometidos están ahora los artesanos del carnaval ya que con cierta frecuencia se quejan porque no cuentan con los recursos necesarios para elaborar sus obras?



Llevamos cinco meses trabajando con ellos, si lo hicieron antes que no había absolutamente nada o antes del proceso imagínese ahora, entonces el compromiso es bastante alto como ha sido todos los años, su trabajo es incansable y a veces desinteresado por las obras del carnaval. Todo el mundo piensa que se gana dinero a través del carnaval y eso es falso, es un tema más de gusto y de capacidad artística que lo que se busca, por encima de un tema de negocio para el bolsillo.



¿Cómo se promociona el Carnaval de Negros y Blancos a nivel nacional e internacional?



Hace 15 días estuvimos hacienda una rueda de prensa a nivel nacional, estuvimos visitando los canales de televisión promocionando el Carnaval de Negros y Blancos, es la primera vez en la historia que el carnaval está en Día a Día, un programa que se ve casi en toda Colombia, estuvimos en el programa Bravísimo que es muy admirado, estuvimos en muchísimos espacios donde de manera directa pudimos dar una apuesta de la promoción y difusión de nuestro evento.

¿Cómo se financia el Carnaval de Negros y Blancos versión 2023? ¿Cuánto puede costar un evento de estas características?



El Carnaval de Negros y Blancos 2023 tendrá un costo de 7.900 millones de pesos, tiene un incremento de casi 1.400 millones de pesos con respecto al año anterior porque en este año no tuvimos la senda del carnaval; de esa inversión 7.102 millones de pesos los dispone la Alcaldía Municipal, los otros recursos salen a través del Ministerio de Cultura y la Gobernación de Nariño, pero aparte de eso hay un tema administrativo de Corpocarnaval que se realiza a través de la comercialización que en números son casi 3.000 millones de pesos como recursos de contrapartida que se asignan para este proyecto.



¿Se han entregado los aportes a los artesanos para que ellos puedan elaborar sus trabajos artísticos que son tan admirados por propios y visitantes?



Terminamos la legalización del convenio con la Alcaldía Municipal, ya fue aprobado el proyecto y solo estamos a la espera que la aseguradora entregue la póliza del convenio que cuesta 65 millones de pesos para su cumplimiento. Los recursos ya fueron entregados a los artistas.



¿Cuántos turistas se espera que lleguen a disfrutar del Carnaval de Negros y Blancos?



No tenemos un gran total de visitantes, pero en un estudio a vuelo de pájaro como se dice que se hizo en la senda del carnaval, un 6 de enero alcanza aglutinar casi 600.000 espectadores, nadie sabe que un 5 o 6 de enero en la madrugada a veces los carriles norte y sur de ingreso a la ciudad de Pasto se convierten en un solo carril por la gran cantidad de vehículos que llegan. Tener una cifra aproximada es difícil, sin embargo, de acuerdo a las estadísticas que entregan los encargados del peaje, son más de 300.000 vehículos que entran a la ciudad durante esos días de carnaval.



¿Muchos nos preguntamos qué novedades va a tener el Carnaval de Negros y Blancos en su versión 2023?



Novedades no porque hay una historia de una línea de transhabilidad del trabajo anual del Carnaval de Negros y Blancos que nos permite fortalecer los distintos desfiles más no cambiarlos, vamos a tener algunas sorpresas en los tablados populares y seguiremos vistiendo y decorando a Pasto como ciudad creativa que es, poco a poco esperemos que esto avance bien.





MAURICIO DE LA ROSA

PASTO