Confirman masacre contra Unidad de Restitución de Tierras en el Meta

Es la primera vez, en diez años de la vigencia de la Ley de Víctimas, que en Colombia ocurre un acto tan violento contra los integrantes de una comisión que está en el terreno adelantado labores de restitución de tierras, como ocurrió en Mesetas, en el sur del Meta.



(En contexto: Meta: hallan cuerpos que serían de comisión de Restitución de Tierras)

Los cuatro integrantes de la delegación estuvieron 42 días desparecidos, desde el pasado 27 de mayo, cuando adelantaban actividades del ámbito catastral y comunicación del predio La Ilusión, en la vereda San Isidro, en Mesetas.



El domingo pasado, las autoridades hallaron en una fosa los cuerpos de tres mujeres y un hombre, en estado de descomposición, en la vereda la Boscosa, sector cercano del lugar de donde se comunicaron la última vez los integrantes de la comisión antes de perder contacto con ellos.



Los cuerpos fueron llevados a Medicina Legal, en Villavicencio, que este viernes, a través del director general de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Andrés Castro, confirmó que se trataba de los integrantes de la comisión: Karen Sulay Garay Soto, colaboradora de la URT; las hermanas Yadmil y Sandra Milena Cortés Uribe, solicitantes del predio La Ilusión, que les fue despojado por la desaparecida guerrilla de las Farc hace más de 20 años; y Jhoan Steven Cogua, conductor del vehículo de placas TCW-973 de la empresa Servitransportes Andina, automotor que el 31 de mayo apareció abandonado en zona rural de la inspección de San Juan de Losada, en La Macarena (Meta).



(Lea también: Volver a la tierra y trabajarla: historias de restitución en Antioquia)

Facebook Twitter Linkedin

Zona rural de Mesetas, Meta. Foto: Óscar Fabian Bernal Trujillo

La fuerza pública y los investigadores judiciales del caso atribuyen la desaparición de esa comisión a la disputa entre las disidencias de la Segunda Marquetalia y las que están al mando de 'Gentil Duarte', a las que -así mismo- en los últimos cuatro años se les han atribuido el asesinato de líderes firmantes del acuerdo de paz y los ataques a equipos de desminado y de conservación de bosques, así como a integrantes del ejército en los municipios de Uribe y Mesetas.



El gestor de paz Gonzalo Agudelo señala que "es lamentable que el espacio que quedó con la dejación de armas de las Farc como movimiento guerrillero que tuvo presencia en esa zona, no ha sido llenado por el Estado a través de las instituciones, y eso ha generado condiciones propicias para que nuevas expresiones criminales hagan presencia con un impacto muy grande".



(Además: 253 mil víctimas son sujeto de atención y reparación en Sucre)

Ellos le quitaron la tierra a personas que nos les quisieron colaborar y quedaron en manos de las Farc o personas cercanas FACEBOOK

TWITTER

Un ciudadano que vive en la zona, que pide anonimato, señaló que las disidencias se han tomado por la fuerza este territorio y todo el proceso de paz se está echando por la borda. La fuente aseguró que el lugar donde fue encontrada la fosa común está a un kilómetro de La Julia (Uribe), donde están las disidencias, que son los únicos que se oponen a la restitución porque siempre estuvieron en esa zona. "Ellos le quitaron la tierra a personas que nos les quisieron colaborar y quedaron en manos de las Farc o personas cercanas".



De su parte, el secretario de Gobierno del Meta, Carlos Osorio, señala que los organismos de inteligencia aseguran que se trata de una disputa por el territorio, las fincas y las rutas de narcotráfico entre las disidencias de la Segunda Marquetalia y las que están al mando de 'Gentil Duarte'.



Esa disputa se ha extendido a la zona del Sumapaz y también estarían involucrados algunos desmovilizados que también reclaman la propiedad de sus territorios, dijo Osorio, aún cuando expresó que el último caso se trata de unas personas particulares que hace veinte años venían reclamando sus tierras.

Facebook Twitter Linkedin

Mesetas, Meta. Foto: Óscar Fabian Bernal Trujillo

Castro expresó su dolor y desconcierto por la confirmación del asesinato de los integrantes de la comisión de restitución, que fueron hallados después de 42 días de zozobra e incertidumbre.



Además, el funcionario señaló que -inmediatamente ocurrieron los hechos- empezaron a revisar protocolos y procedimientos y "suspendieron el trámite administrativo de vistas en el terreno de restitución de Mesetas y Uribe, y seguirán suspendidas mientras no tengamos una revisión concreta de los equipos".



En relación con la versión que indicaría que no se coordinó con la alcaldía de Mesetas la presencia de la comisión en ese municipio, Castro señaló que "la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo nos planteaba que había que hacer la socialización del trámite que se hizo, pero no es que yo necesite el aval del alcalde o el personero, lo que sí necesito es una articulación con la fuerza pública y no hay una salida al terreno que no tenga articulación y el acompañamiento de la fuerza pública".



(Le recomendamos: Disidencias de las Farc estarían tras el asesinato de Derly Pastrana)

Así va el proceso de restitución

El 8 de enero de 2021, la Ley de Víctimas fue prolongada diez años más, hasta el 10 de junio de 2031, y -según Castro- en el país se tiene un avance en términos generales de 400 mil hectáreas restituidas de retorno o compensación a un predio para aquellas familias que fueron despojadas forzosamente de sus predios por actores ilegales, que equivalen a 73 mil beneficiarios de esta política.



En la territorial Meta, que recoge los departamentos de Meta, Casanare, Guaviare y Vichada, así como tres municipios de Cundinamarca, se han presentado 13.656 solicitudes, ya unas 7 mil tienen una decisión de fondo, bien por vía administrativa o judicial, dijo el director general de la URT.

Facebook Twitter Linkedin

Hay unos 73 mil beneficiarios de de la política de restitución de tierras. Foto: OSWALDO ROCHA / Archivo EL TIEMPO

Hay 255 sentencias en ruta individual, que suman 4.300 hectáreas restituidas que benefician a 272 familias y una sentencia en la ruta étnica, de 3.600 hectáreas, para 32 familias.



A la entrega de predios se suma que se ha apoyado con proyectos productivos, los cuales, dice el director de la URT, es lo más transformador que tiene el proceso porque no solo se reconoce la propiedad, sino que se hace el acompañamiento técnico durante dos años en la cadena productiva.



"Aún falta mucho, pero los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) nos van a permitir ingresar a esos territorios donde no estamos presentes por problemas de orden público", finalizó Castro.



(Además: Siete muertos tras combates entre Eln y disidentes de Farc en Bolívar)

Han sido varios ataques

En agosto de 2018, un equipo de desminado humanitario de la organización Halo Trust, viajaba hacia una de las zonas que se vienen descontaminando en Uribe, cuando 15 hombres con armas largas y uniformados con camuflado, que se identificaron como disidencias de las Farc los retuvieron en la vereda Santander y luego de hacerlos bajar de la camioneta en la que se desplazaban quemaron el vehículo.



En mayo de 2019, un artefacto explosivo ubicado en la canasta de la basura del polideportivo de Uribe lo activaron al paso de dos soldados que resultaron heridos, al igual que cinco civiles, entre ellos un menor de edad y una mujer.

Facebook Twitter Linkedin

Alexander Parra, excombatiente de las Farc asesinado en la zona de reincorporación del Meta. Foto: Jaime Moreno / EL TIEMPO

En octubre de 2019, asesinaron a Alexander Parra, líder de la reincorporación de los antiguos guerrilleros que se asentaron en el antiguo Espacio Territorial de Reincorporación y Capacitación Mariana Páez en Mesetas.



En septiembre de 2020, tres funcionarios de la corporación ambiental Cormacarena que adelantaban firmas de acuerdos de conservación de bosques con los habitantes del área rural y que se desplazaban en una camioneta desde la inspección La Julia hacia la vereda El Diviso, en Uribe, fueron abordados por sujetos armados que les hurtaron sus pertenencias. La camioneta en la que se movilizaban después fue encontrada incinerada.



En octubre de 2020, asesinaron al líder de los firmantes de paz Juan de Jesús Monroy Ayala, conocido como Albeiro Suárez, en zona rural de La Uribe (Meta). Lo balearon junto con uno de sus escoltas, Luis Alexander Largo (Mandela).



(Le puede interesar: Recompensa de $ 50 millones por información sobre asesinato de 7 personas en Bolívar)

Integrantes de la comisión

Karen Sulay Garay Soto era una joven de 26 años, oriunda de Silvania (Cundinamarca), tecnóloga en cartografía de la Universidad de Cundinamarca. Siempre se caracterizó por su amor y entrega al cuidado del medio ambiente y los animales. Se trasladó hasta Villavicencio para trabajar desde febrero del 2020 en la reparación de los derechos de las víctimas de la violencia desde el área catastral.

Facebook Twitter Linkedin

Los desaparecidos son Karen Sulay Garay Soto, John Steven Cagua y las hermanas Yamilf y Sandra Cortés Uribe. Foto: Archivo particular

Las hermanas Yadmil y Sandra Milena Cortés, como tantas víctimas colombianas, iniciaban su proceso y tenían la esperanza de que podrían volver al campo. Estaban solicitando su derecho a la restitución del predio La Ilusión, arrebatado por las extintas Farc hace 20 años.



Jhoan Steven Cogua era un joven conductor de la empresa Servitransportes Andina y estaba acompañando a la comisión de la Unidad, que tenía como propósito la comunicación del inicio de labores de restitución en predios de la zona rural de Mesetas.

NELSON ARDILA ARIAS

Para EL TIEMPO

VILLAVICENCIO

Más contenido de Colombia:

-Disturbios durante protesta en Medellín dejaron unas 50 motos quemadas

-Historia del secuestro de una niña que terminó en condena de 28 años

-SOS al presidente Duque por deuda de EPS de $ 458.000 millones