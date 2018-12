¿Qué tanto confían los colombianos en sus instituciones?

En Colombia, 69 de cada 100 colombianos tienen confianza en la Iglesia (incluye todas las iglesias), lo que ubica al país entre los territorios de Latinoamérica que más creen en ésta institución.



Así lo dio a conocer un estudio realizado por la Corporación Latinobarómetro, que agregó que, en general en suelo latino, la confianza en la Iglesia es del 63%.

Solo Paraguay (82), Panamá (78), Honduras (75), Venezuela (74), Brasil (73) y Guatemala (71) están por encima de Colombia en este ítem.



En cuanto a las Fuerzas Armadas, el 56% de los colombianos cree en los militares y el 47%, en la Policía. En ambos casos, el país está entre los que más confía en la región.



En el caso de los militares, lideran en confianza Uruguay (62%), Ecuador (61%) y Brasil. Y en los policías, los primeros son Uruguay (59%), Costa Rica (51%) y Chile (48%).

El 56% de los colombianos cree en los militares Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Confianza en otras instituciones públicas

En cuanto a instituciones que están relacionadas de una u otra forma con la política, la confianza de los colombianos, y de los latinos en general, es muy baja.



El poder judicial, por ejemplo, solo recibe la confianza de 23 de cada 100 colombianos y “hay otros 14 países de la región donde esta rama del poder no alcanza a tener la confianza ni de un tercio de la población”, agregó Latinobarómetro.



El Congreso también tiene una confianza baja en Colombia: apenas del 20%. Y los partidos políticos siguen esa línea: solo el 16% de la población cree.



“Estos datos dan cuenta de la crisis en que se encuentran los sistemas políticos de la región donde nadie es campeón”, se aseguró en el informe.



Y aunque la confianza que tienen los colombianos en el Consejo Nacional Electoral es una de las más altas en la región (48%), la conclusión del estudio, a manera general, con relación a si los latinos creen o no en este tipo de institución es mala.



“La competencia electoral no es siempre vista como un proceso limpio, la corrupción ha enlodado su imagen haciéndole perder legitimidad al organismo electoral”, se manifestó en el estudio.

Apenas el 20% de los colombianos encuestados creen en el Congreso. Foto: Diego Caucayo / EL TIEMPO

Confianza en instituciones privadas

43 de cada 100 colombianos creen tanto en los medios de comunicación como en los bancos.



Con relación a las ONG, las compañías nacionales y las compañías internacionales, el porcentaje de confianza en el país es de 39%, 44% y 35%, respectivamente.



Finalmente, los colombianos creen un 32% en los organismos internacionales y un 34%, en los sindicatos.



“El problema con la confianza en instituciones es que en 2018 es que no se registran aumentos. Somos la región del mundo más desconfiada”, manifestó Latinobarómetro.

43 de cada 100 colombianos creen en los bancos. Foto: Leonardo Muñoz / EL TIEMPO

El informe

La Corporación Latinobarómetro realiza año a año un informe con indicadores políticos, sociales y económicos.



Para la ejecución del estudio se aplican alrededor de 20.000 entrevistas en 18 países de América Latina, representando a más de 600 millones de habitantes.



ELTIEMPO.COM - APP