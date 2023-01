Los moradores de un populoso sector de Santa Marta denuncian que dejaron de recibir el agua potable, desde hace tres meses cuando un conjunto residencial con cinco torres construido en la misma zona fue conectado al acueducto que los abastecía.



La situación se presenta en el barrio San Pablo, donde sus habitantes aseguran que anteriormente aunque de forma ocasional, al menos les llegaba el recurso hídrico a sus casas; sin embargo, en el último trimestre dejaron de recibir completamente el servicio.



El presidente de la Junta de Acción Comunal de San Pablo, Andrés Hernández, señala que la problemática de desabastecimiento se agudizó apenas el condominio de edificios fue conectado a la tubería principal.



“Si bien en este barrio el agua históricamente se ha suministrado de manera precaria, ahora todo es peor, porque debemos compartir el poco recurso disponible con un enorme conjunto residencial que fue construido en una zona sin capacidad en su acueducto”, manifestó Hernández.



El líder comunal manifiesta que en un principio con protestas intentaron oponerse a que la empresa de servicios públicos conectara el condominio a la tubería; no obstante, finalmente cedieron por unos acuerdos que hasta ahora no se han cumplido.



“Con la Personería Distrital como garante, la Essmar se comprometió a hacer unas inversiones de unas bombas y pozos, pero hasta hoy todo sigue igual”, manifestó el representante comunitario.

El conjunto residencial también sufre por escasez de agua

Conjunto residencial Venecia Central. Foto: Cortesía

Por su parte los moradores del conjunto Venecia Central también están inconformes, porque dicen que se les vendió un proyecto de vivienda de estrato 4, en el que se les garantizaba la totalidad de los servicios y al ocupar los apartamentos ha tenido que padecer por agua potable.



“Entendemos la molestia de los habitantes de San Pablo, pero aquí en Venecia igualmente estamos sufriendo por el preciado líquido, porque como llega con poca fuerza y solo dos o máximo tres día la semana, no se alcanzan a llenar la alberca y mucho menos los tanques elevados”, expresó un morador del condominio.



Los residentes del condominio de edificios están preocupados debido a que la crisis por falta del preciado líquido se volverá más crítica a medida que más familias comiencen a vivir en los apartamentos.



“Si en estos momentos solo está ocupado el 50 por ciento del conjunto, imaginamos que apenas se muden más personas vamos a sufrir mucho más por este servicio”, detalló otra habitante.



La solución temporal a este problema, según los propietarios de apartamentos de Venecia Central es que la constructora Promotora Jiménez les construya un pozo subterráneo que les genere el recurso hídrico para que de esa manera les cumplan con la promesa de venta.



“A mi personalmente al venderme el apartamento, me hablaron de que se iba a hacer esta obra para que siempre tuviéramos disponibilidad de agua, ahora nadie responde, y los señores de la constructora parecen más interesados en terminar la única torre que falta del conjunto y marcharse sin dar ninguna solución”, sostuvo un vocero del conjunto Venecia Central.



Lo que más indigna a los habitantes del barrio San Pablo es que a pesar de este panorama que afrontan por no recibir el servicio de acueducto, siguen recibiendo sus facturas cada mes.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv