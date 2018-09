Conductores de buses en contra de tarifa preferencial para estudiantes

Los conductores de buses alzaron su voz de protesta contra la Alcaldía por la tarifa diferencial del pasaje de estudiantes que vienen asumiendo desde hace cinco años.



Anunciaron que de no plantearse otra alternativa se tomarán las vías de hecho e incluso dejarán de prestar el servicio a la población escolar.



Jorge Ocampo, líder sindical de los transportadores, precisó que cobrar un valor inferior a los alumnos de colegios de la ciudad les ha causado un perjuicio a su bolsillo, por lo tanto, exigen una reunión con la administración distrital para debatir una medida de compensación económica.

“Estamos cansado del atropello que significa para nosotros asumir por cuenta propia la tarifa diferencial del pasaje a estudiantes. Lo más lamentable es que no ha existido voluntad política por parte del Alcalde o el Director de Tránsito para plantear soluciones”, señaló.



“Si esto sigue así nos veremos en la penosa obligación de no recoger más estudiantes”, añadió el representante de los trabajadores del servicio de transporte urbano del Distrito.



El anuncio no cayó bien entre la Secretaría de Movilidad, a cargo de Ernestro Castro, quien de manera vehemente aseguró que “esta administración siempre ha estado abierta al dialogo, pero de ninguna manera permitiremos que los transportadores como mecanismo de protesta se nieguen a movilizar a un ciudadano”.



“Quien lo haga recibirá una sanción severa, incluso podría ser retirado de la actividad”, agregó.



Castro fue enfático en indicar que la tarifa diferencial debe continuar ofreciéndose a los más de 30 mil estudiantes que se benefician en Santa Marta. “La solución podría ser reducir a cero el impuesto anual de estos transportadores y compensar la tarifa”, dijo el Secretario de Movilidad quien reiteró su deseo de realizar una mesa de trabajo en la que se escuche tanto a propietarios como conductores y se presenten alternativas a las solicitudes del gremio.



SANTA MARTA.